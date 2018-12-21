太陽花 讓台灣停滯不前的罪人

習近平主動邀約促成2015年的馬習會，成就「跨越66年時空的真摯握手」。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
江宜樺閉門演講被嗆　闖入學生遭質疑綠色紅衛兵

前總統馬英九昨發表《八年執政回憶錄》，書中目錄以「那些讓台灣停滯不前的罪人啊」形容太陽花學運，馬受訪時，沉痛地表示太陽花學運「他們把台灣害慘了、害死了」；前幾天，還看到太陽花團體對江宜樺嗆聲，不准他寫黑板，「世界上還有這樣的人嗎？還對得起台灣人嗎？」

馬英九昨說，當時中共推動「十二五計畫」，服務業是重點，彼時台灣的服務業發展超過大陸，如果藉這個機會上去的話，會使台灣服務業得到更大發展，但這機會因為太陽花學運「一去不復返」。

馬英九比喻，太陽花學運阻擋兩岸服貿協議，就像是1995年時任行政院長的連戰提出「亞太營運中心」概念，原本是劃世紀的好棋，「結果沒想到一個戒急用忍就把它耽誤了」。

馬英九說，服貿不需要修改海關進口稅則，本來送進立法院不需要審查、只要備查就好，但當時國民黨立院黨團協商後同意審查，隨後開了16次公聽會，「服貿協議變成中華民國行憲以來最透明的法案」，甚至是說要先送兩岸協議監督條例後才處理服貿。

馬說，9月風暴與太陽花學運兩者有些關係，因為後來處理太陽花學運時，很多人都有個感覺，但最重要的是，太陽花學運的目的是「趕快制定兩岸協議監督條例」；不過（民進黨）一上任後什麼事情都不做，然後服貿協議就擺在那個地方，動也不動。

馬英九批評，監督條例至今都沒有動作，「這根本是個騙局，（民進黨）根本就不想碰這個東西」，只是搏版面、增加政治影響力；但這之中也犧牲台灣服務業到大陸發展的機會，相當可惜。

馬英九說，2014年8月美國的《華爾街日報》以「Taiwan Leaves Itself Behind（台灣自甘落後）」為題評論，對台灣發出警訊，認為全球區域經濟整合加速進行，中國大陸與南韓的FTA也即將完成，但台灣停滯不前、自陷孤立。

馬英九感嘆，他身為總統看到這種社論有多難過，「老外都看出來了，我們在幹嘛啊？」

(中國時報)

眼看政院被攻占 彭總裁落淚 兩岸密商馬習會 美被蒙在鼓裡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。