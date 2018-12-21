兩岸密商馬習會 美被蒙在鼓裡

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中國時報
／台北報導

2015年11月7日在新加坡舉行的「馬習會」，被馬英九視為政治生涯的最高峰。馬英九在《八年執政回憶錄》裡透露，馬習會的構想是來自大陸領導人習近平的提議，因為兩岸的善意，成就這場「跨越66年時空的真摯握手」。而且在兩岸密商的過程中，美國完全被瞞在鼓裡。

習近平上任時，交付海協會長陳德銘3大任務，包括完成ECFA後續規畫、商簽兩岸和平協議、促成馬習會。馬英九透露，外界都不知道的祕辛，關鍵在2013年6月前閣揆劉兆玄的大陸行。

劉兆玄至北京清大交流時，有1位「超重量級」清華校友臨時約見，他就是習近平。習向劉說，「馬先生是正派的人，我很盼望與他見面。」

原本規畫在2013年，待馬於8月20日自中美洲、加勒比海訪問回國後，馬習會在新加坡舉行，雙方先遣人員都已至星國接洽，但後來沒有執行。馬英九在書中未解釋為何沒執行。但是當年9月上旬即爆發馬王政爭，或許是因此打亂了計畫。

接著，2014年3月有太陽花之亂，馬英九支持度一路下滑，雖有「熱心人士」建議改由馬、習的夫人在第三地不期而遇，但兩岸高層都不接納。

當大家都以為馬習會破局時，在2015年2月中旬，亞太基金會董事長趙春山至北京見了國台辦主任張志軍，張志軍表示「馬習會仍不排除」，於是兩岸又開始密切洽談。

我方希望能在APEC舉行，但陸方婉拒，表明兩岸領導人會面準則是「可逆轉、不擴散」，前者是說若民進黨執政，拒絕承認兩岸共同政治基礎，領導人會面就取消，後者是指不擴及國際場合。

10月14日，張志軍與陸委會主委夏立言在廣州確認意願，不久就敲定11月7日在新加坡舉行。11月3日，夏立言與外長林永樂一起告知AIT台北辦事處長梅健華，「梅健華很驚訝」，這次，兩岸合作完全瞞過美國。

(中國時報)

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