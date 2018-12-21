一紙血淚 指控政客卸責護航！新聞透視－請政府有點人性 還蘇啟誠處長清白

大阪辦事處前處長蘇啟誠。（圖／蘇啟誠臉書）

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中國時報
駐大阪辦事處處長蘇啟誠辭世，家屬9月17日晚間將他的骨灰低調抱回台灣。（本報資料照片）
關西國際機場今年9月因颱風侵襲而關閉，其對外聯絡唯一道路也因船隻撞上大橋而暫時中斷。圖片中可以看到橋左側完全移位，但橋右側仍有車輛通行。（美聯社）
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蘇啟誠遺孀發聲明直指，蘇啟誠是在完成上級交代的檢討後「不想受到羞辱」以死明志。請問謝長廷，蘇處長生前到底是受到怎麼樣的羞辱？所謂上級指的是誰？在他輕生前，誰曾企圖對他進行欲加之罪？一紙血淚交恨的聲明擺在眼前，總統府若不下令外交部徹查，那就是用他人生命替政客卸責護航。

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關西機場事件 引發風暴

所謂關西機場事件，須分兩層面。第一，陸方確實透過領館協調日方以巴士分流旅客，領館再自行租巴士接力，這點陸方說法從沒變過；唯一爭議，就是台灣有親綠媒體把陸方接人地點從「機場外」寫成「機場內」，刻意製造陸方說謊假象，結果外交部將錯就錯，把整件事定調為假新聞。

第二，南投地院審理自稱受困關西機場的男大生後，確認該生說法純屬虛構。消息一出，外交部彷彿找到洩壓閥，先由吳釗燮表示將採法律行動，謝長廷也說要還第一線人員公道。

問題是，所謂男大生說謊，與陸方派巴士接駁旅客，根本是兩件事，結果外交部卻又「竹篙湊菜刀」，繼續把蘇啟誠的悲劇導向假新聞。

男大生扯謊，即便法律難以制裁，但躲不了輿論壓力。但若把男大生說謊和蘇啟誠自殺，扯在一塊，目的還是為了撇清責任，更該被譴責的應是外交部。

定調為假新聞 官方卸責

尤其，隨著遺孀聲明曝光，直指蘇啟誠是在「完成上級交代的檢討」後，在開會前表明不想受到羞辱之遺言，才以死明志；聲明更強調，外界有關假新聞說法，是誤導視聽，有卸責之嫌。

拆解這段話，就可清楚蘇啟誠自殺，並非外交部所說的假新聞，而是「不想受到羞辱」才選擇自裁。

所以，請問謝長廷，當時到底誰對蘇處長說了什麼話？做了什麼事？聲明中提到的「蒙受他人強加之汙點」，是誰強加的？

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更嚴重的是，為何謝長廷、吳釗燮要硬扣「不堪假新聞才自殺」的帽子？到底是蘇處長承受不了假新聞壓力，還是這兩位政客承受不了「被辭官」壓力，要找人當替死鬼？

謝長廷夠不夠格當駐日代表，社會早有評價。但今天這起悲劇，顯已非單純道德問題，而是一位外交官疑似不堪上司霸凌，以死捍衛名譽，背後牽涉的刑責，外交部還想包庇嗎？主掌外交權的總統難道不該下令徹查？

蘇處長的清白，顯然已淪為政客卸責的工具。蔡政府如果還有點人性，就別再利用假新聞替自己找救贖了。

(中國時報)

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