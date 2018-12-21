韓國瑜用人唯才 借花媽大將

2018年12月21日 04:10 中國時報 林宏聰 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

千呼萬喚始出來！準高雄市長韓國瑜小內閣20日對外宣布，第3位副市長洪東煒將肩負市府財政重任，為維持新舊政府交接順暢，韓特別請託陳菊任命的副市長楊明州轉任祕書長，展現用人唯才，不分藍綠、派系。

韓國瑜日前陸續宣布副市長葉匡時、李四川，第3位副市長大爆冷門，64歲的洪東煒是現任高雄市國稅局副局長，曾任高市財政局代理局長等，韓希望藉助洪的專業，讓高市府財政上軌道。

原規畫出任海洋局長的朱挺玗因10年前涉及賄選，朱為避免模糊市府團隊焦點，決定退出，改由現任海洋局副局長代理；其他由副局長代理局長者還包括社會局謝琍利、勞工局陳石圍、消防局黃江祥、文化局王文翠、毒防局蔡秀玉、運動發展局周明鎮。

前朝地政局長黃進雄留現職，原觀光局副局長吳明昌任工務局長，負責解決5000個道路坑洞；6名學者入小內閣包括環保局長袁中新、義守大學副校長李樑堅任財政局長、台中華盛頓高中校長吳榕峯任教育局長、高雄科大教授伏和中任經發局長、成大教授鄭永祥任交通局長、屏東大學副教授李銘義任研考會主委。

從外縣市挖角，有台東縣原民處長吳慧琴將任原民會主委、前嘉義副縣長吳芳銘任農業局長；行政暨國際處長江惠頌、都發局長林裕益、水利局長李戎威、衛生局長林立人、捷運局長范揚材、法制局長吳秋麗。稍早宣布的有客委會主委黃永卿、新聞局長王淺秋、觀光局長潘恆旭、民政局長曹桓榮。

韓國瑜昨在記者會上自爆，小內閣有2位成員曾被監察院彈劾，果然教育局長吳榕峯被起底任職政大附中校長期間，因經營事業被彈劾；韓強調，會為小內閣負全責，「希望各界更嚴厲檢視我們團隊的工作」。

準新北市長侯友宜今天將公布小內閣，據悉3位副市長為內政部前次長陳純敬、侯辦主任謝政達、經濟部中小企業處長吳明機，陳純敬擔任首席。祕書長由現任副祕書長林祐賢扶正，常務副祕書長邱敬斌留任、政務蕭旭岑去職由林芥佑出任。觀旅局長陳國君與民政局長江俊霆去職，協助朱立倫參選總統；交通局長王聲威也將去職，將由副局長鍾鳴時升任，民政局長可能由中和區長柯慶忠出任；社會局長張錦麗、捷運局長趙紹廉、法制局長黃怡騰等局長可望留任。

新聞局長張其強轉任觀旅局長，祕書處長為準台東縣長饒慶鈴胞妹饒慶鈺接任，教育局長由教育部參事張明文接任。

(中國時報)