外交官之死 誰落井下石？

2018年12月21日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京20日電 ／東京20日電

前駐大阪辦事處處長蘇啟誠因9月的大阪風災而輕生，到底是什麼原因害死一位優秀的外交官，據關鍵消息人士證實，蘇是接到了來自外交部長授權給「相關人員」打電話給他，談了20分鐘「要調回台」成為壓跨駱駝的最後一根稻草。

接觸過蘇啟誠的人都知道，他是個學識淵博、行事低調、為人謙虛、責任感重的優秀外交官。他30年來謹守外交官的本份，涉及外交部內的事一向是守口如瓶，該對外說的會不厭其煩地向記者說明，他總笑臉迎人，面對天大的事總能一笑置之。

9月7日記者曾打電話到大阪辦事處找蘇啟誠，他當時在忙著接客沒接電話，稍晚他親自回電，被問到風災處理之事時，他耐心地解釋外界的質疑，也強調網上有些消息不正確，例如「網上指大阪辦事處颱風當天放假，事實上他只是讓幾位住得遠，擔心沒電車回家的女雇員先下班」。

多聊幾句之後，他用半開玩笑的口吻無奈地透露，「可能在大阪待不久了」。當時就可感受到他身上背負著來自外交部的沉重壓力！熟悉外交部人事制度的人士表示，「他會不會被調回台北還不知道，但年底的考績可能不會好看。」

9月初一位縣長率團赴日本大阪進行觀光推廣座談及交流活動，蘇啟誠在處理風災的同時仍出席了9月5日舉行的「2018觀光推廣商談會暨交流會」並致詞。但事實上，外館人員有大部分的工作都是用在送往迎來，包括立委、地方官員訪日若服務不周就會被批。

我駐日6個館處的主管，9月15日要到大阪召開檢討風災對應的會議。以往6處會議都是在東京召開，這次特地到大阪開，蘇啟誠反省報告也寫了，也與大阪的律師商量如何找出傳假新聞的人，為何還會選在開會的前1天輕生呢？

蘇啟誠的遺屬向媒體透露，他是無法忍受，不甘受辱，並非來自假新聞，感覺到職業外交官沒有受到一定的尊重。

風災發生後，外交部不先保護第一線的外交官，反而還落井下石，把所有的責任推由蘇啟誠一人承擔，政治掛帥、民粹當權、文官制度徹底摧毀是如何造成的，是不是也應該好好地檢討一下呢？

(中國時報)