借重老手不分藍綠 韓內閣上場

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中國時報

「貨出去、人進來，高雄發大財！」韓國瑜給了277萬市民1個美麗希望，如何成真？全球華人睜大眼睛等著看，昨天他坦承任重道遠，選後沒高興過1分鐘，如今小內閣成形，拚經濟需立竿見影，史上壓力最大的市政團隊得更卯足全力。

攤開小內閣名單，有10人、逾1/3是市府老面孔，其中，陳菊拔擢的副市長楊明州轉任祕書長，意義更是重大，除因韓國瑜初來乍到無法馬上接軌，得借重老手穩住市府機器，也是藉此向市府員工喊話：「新市長心中沒有敵我，拚就對了！」

不分藍綠是韓國瑜希望展現的氣度，他進一步透露，將依議員席次比例，國民黨團3位、民進黨團2位、時代力量及無黨籍各1位，加上學者專家成立兩岸工作小組，盼未來決策公開透明、讓各方都能了解的狀態下，推展兩岸關係。

此外，最後公布的第3位副市長洪東煒充分彰顯韓國瑜對財政紀律的重視，洪是現任高雄市國稅局副局長，曾擔任高市財政局代理局長，公部門歷練3、40年，熟知地方財政「貓膩」，對解決高市2000多億負債想必會有不少思考。

而先前曝光的副市長李四川，是外界公認韓國瑜小內閣的最大亮點，他具備工程專業，使命必達，且在行政體系中人緣極佳，搭配出身在地、亦有豐富工程背景的準工務局長吳明昌，務求盡快為5000個天坑提出改善之道。

韓國瑜昨在記者會上，花最多時間稱讚準觀光局長潘恆旭，細數他過去把霹靂布袋戲推向國際、首創101大樓煙火，並是此次就職典禮行銷愛河的幕後推手；觀光行銷是韓政見中最容易被關注的一環，絕不容任何差錯。

原先規畫的原民會主委、海洋局長人選，分別因涉案、涉賄備受質疑，韓最後都決定換將，展現他在人事安排彈性的作風。

(中國時報)

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