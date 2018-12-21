央行利率連10凍 有降息空間

2018年12月21日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中央銀行昨日召開年終理監事會，決議利率「連10凍」，並再度調降明年經濟成長率、物價年增率預測值。央行總裁楊金龍坦言，陸美經濟成長動能受限，將使台灣的景氣擴張力道減弱，面對景氣衰退時，「應該是有」降息的空間，震撼金融市場。

美聯準會（Fed）昨日宣布升息1碼（0.25個百分點），這是今年第4次，不過卻下調對2019年的升息預測，由3次減為2次。

全球景氣降溫 難掩擔憂

在Fed會後不到12小時，央行年終理監事會登場，考量明年全球景氣降溫，國內面臨經濟成長趨緩，產出缺口負值略為擴大，通膨展望溫和且低於今年，維持重貼現率年息1.375％，這已是連續10季不動，M2成長目標區同樣維持2.5％至6.5％。

值得注意的是，央行會後聲明毫不掩飾對明年景氣的擔憂。一是明年GDP預測值從2.48％降至2.33％，這比主計總處預測的2.41％還低；二是CPI預測值從今年1.38％降至明年1.05％，即便是剔除食品與能源的核心CPI預測，都從今年的1.21％降至明年的0.93％。

楊金龍直言，明年不確定性高，陸美貿易爭端還沒解決，雖然暫時休兵，但能否在90天內達成協議仍待觀察；而貿易戰對大陸負面影響逐漸顯現，製造業、房地產與消費走弱，外溢效益影響全球經濟成長至鉅。

經濟成長動力 仍靠內需

楊金龍表示，不管是從景氣對策信號維持黃藍燈、同時指標續跌，或是預期第4季輸出成長趨緩，明年國內經濟只能用「溫和」形容，在全球貿易量及成長動能預估將減弱下，台灣經濟成長動力恐怕仍靠內需驅動。

楊金龍指出，不會對明年景氣太悲觀，畢竟GDP仍為正值，只是沒那麼好罷了，但動能減緩卻是事實。對於「防禦性升息」，即先前沒升息，將導致未來降息空間不夠的說法，楊金龍也直接駁斥，強調仍有空間降息。

台經院景氣預測中心主任孫明德說，景氣在第3季急轉直下，經濟成長率和物價漲幅都不高，加上油價跌不停，即便Fed升息，台灣「不要說升息了，連降息都有可能」。

(中國時報)