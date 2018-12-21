明年Fed升息放緩 預估台股8800有撐

2018年12月21日 04:10 中國時報 洪凱音 、 黃有容 、 吳慧珍 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯準會（Fed）不甩總統川普施壓，再度升息1碼；日盛投顧總經理李秀利表示，這次升息是意料中的事，但Fed主席鮑爾的談話不如投資人預期鴿派，美股應聲大跌300多點，拖累台股下跌108點，9700點大關再度失守，預估美國明年升息從原先3次降為2次，但升息3次數不變，只是第3次遞延至2020年。李秀利指出，美國升息對台股不算利空，預估明年台股8800點有支撐。

Fed台北時間周四凌晨發布的政策聲明，並未拿掉「漸進升息」的鷹派字眼，此外主席鮑爾聲稱滿意現行的縮表計畫，意味緊縮基調不變。財訊傳媒董事長謝金河指出，美股大跌，拖累全球股市表現，台股只能隨波逐流；展望2019年全球金融走勢，大陸經濟是最重要的影響關鍵，尤其大陸改革開放後，經濟只有成長沒有衰退，若明年受貿易戰影響，大陸經濟爆發災難，全球經濟發展、金融市場都將受到牽連，反之，若大陸經濟沒有意外發生，台股應在8600點有支撐。

根據統計，台股自12月以來已下跌214點，2018年只剩最後7個交易日，若美股續跌，台股再度回測底部，恐怕刷新台股逾15年來12月最慘的紀錄。

金管會主委顧立雄指出，美國升息之後，當然在資金面會對台股造成影響，讓新興市場的資金更往美國移動；但整體股市不能只看資金面，還要看整個總體經濟、基本面表現。主管機關會持續關注相關的發展。

隨著聯準會升息走入末升段，富蘭克林證券投顧解讀，聯準會明年將升息2碼，預估於3月、6月會議各升息1碼，儘管美國以外經濟體成長遲滯，且金融市場波動，但從聯準會的聲明及主席鮑爾的談話，展現決策者對美國經濟仍抱持信心。不過，富蘭克林證券投顧預估，明年強勢美元力道將遭削弱，跌深的新興國家貨幣可望有反彈機會，新興當地貨幣債券型基金可列為核心配置。

(中國時報)