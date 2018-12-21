5個月來第一次 外銷訂單翻黑 本月也不樂觀

2018年12月21日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

11月外銷訂單七大產業金額變化表

未來出口蒙陰影。經濟部昨公布11月份外銷訂單統計，金額476.8億美元，年減2.1%，是5個月來首次翻黑，經濟部坦言：「比預期低」。原因主要是陸美貿易摩擦影響，讓傳統產業如基本金屬、機械業、塑橡膠製品訂單金額全呈衰退。由於美陸緊張因素將延續到明年，經濟部悲觀預估12月外銷訂單，恐再年減4.1%到6.1%。

我國外銷訂單從前年一直到今年1月，成長動能曾連續拉出18紅的好佳績。今年看來，只有2月、6月兩次負成長。但11月不但如預測衰退，負成長2.1%還超過預期。

經濟部統計處處長林麗貞表示，這主要是全經濟成長放緩，國際原物料價格下跌，加上美中貿易爭端不確定因素影響。

按貨品別觀察，接單最大宗的資通信產品，金額162.5億美元，與上年同月持平，不增不減。但是傳統產業的機械產業，金額則是繼10月成長不佳後，再翻黑大減11%。塑橡膠製品也跌7.7%，基本金屬少5.9%，可說一片黑鴉鴉。林麗貞說，這是受美中貿易課徵關稅不確定因素影響，投資者意願趨於保守。基本金屬與塑橡膠業還有受到國際鋼價、國際油價格急遽下滑衝擊。

原本期待電子產品11月接單可以稍微拉抬整體表現，結果122億美元反年減4.2%，林麗貞分析，是因智慧型手機換機潮延長、記憶體庫存價格下跌，還有美中調高關稅讓產品價格提高，消費者消費保守也有關。

以地區看，除來自美國下單成長、日本近乎持平外，大陸、歐洲、東協都是衰退，尤以大陸年減8.9%最兇。林麗貞認為，日、韓出口至大陸產品金額也下跌，這跟大陸經濟表現下滑有關，後續還要觀察。

展望未來，因美陸貿易爭端不確定因素持續，加以國際機構普遍下修明年全球經濟成長率、國際油價仍呈震盪，恐繼續抑制外銷訂單成長動能。林麗貞預估，12月訂單金額落在455億至465億美元之間，年減率4.1%到6.1%。

(中國時報)