《保險法》修正 契約可用指紋辦理

2018年12月21日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

修《保險法》被金管會主委顧立雄喻為是「上任後最難的一件事」，經過參考業者、專家和學者意見，金管會版本的修正草案於昨（20）日出爐，修改議題囊括擴大保險利益範圍、團體保險入法、契約撤銷期加為14天、增加被保險人告知義務，以及保險契約不再只能親簽，也不一定要交付保費才生效。

自《保險法》於1929年制定公布後，這次修法是「契約法」部分有史以來最大幅度的修正，共修正13條、增訂5條、刪除2條；金管會表示，這次修正草案有二大效益，分別為提升消費者權益，以及為將來數位化保險打好法規基礎。

為減少保險糾紛，修正草案中將保險利益範圍明確化，納入「配偶」、「直系血親」，以免原本僅有「家屬」在定義上有爭議；團體保險也正式入《保險法》，突破過去「有實務、無法管」的情況；契約撤銷期也由消保法規審閱期3天加撤銷期10天，改為沒有審閱期，但撤銷期拉長為14天。

另外，為了保障受益人可以確實拿到保險金，保險公司有權去公、私機關查詢受益人的有效聯絡資料；避免「帶病投保」爭議，要保人和被保險人不同時，被保險人也要負告知義務，如果被保險人未成年，則由法定代理人負責；產險複保險，如果非惡意，當標的物價值低於保險合計價值時， 除了依比例返還保費之外，新增可以直接中止後一張保單的選擇。

因應金融科技發展，金管會也積極為保險數位化鋪路，除了增訂保險契約的詢問和交付，可以使用非書面，也就是電子化契約之外，未來也能免親簽，改以金管會評估風險可控的方式辦理，例如指紋、生物辨識等。這次更刪掉「保險契約要交付保費才生效」的規定，明訂雙方有合意，保險契約就成立。

金管會版本的《保險法》修正草案將在預告60天後送行政院，最快下個會期送進立法院審查。

(中國時報)