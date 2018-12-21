台泥張安平「城市永續經營」引言開幕

2018年12月21日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

「2018台北上海城市論壇」昨正式開幕，台泥企業團董事長張安平擔任引言人，他以「循環經濟」與「城市永續經營」為主題，與在台北晶華飯店舉行、250位產、官、學界專家參加的論壇貴賓共同分享。

他致詞首先引用英國維多利亞時代的知名小說家狄更斯 (Charles Dickens)名言「這是最好的時代，也是最壞的時代、這是智慧的時代，也是愚蠢的時代…」展開序幕。

張安平說，雙城記這本書一開始的幾句話，似乎預言了現在全球共同的處境。充滿了希望，同時也充滿了不確定性和問題。他希望在台北舉辦的『雙城論壇』能為一些不確定性的問題，尋找出一些可能的答案。

這位近年力推水泥＋能源＋環保三合一運作的循環經濟台泥領航者，以縱身的人文歷史知識暢談。他問，為什麼有些城市消失，如兩河流域的Ur烏爾、Babylon巴比倫，有些仍存在21世紀當中，比如羅馬、伊斯坦堡、西安等。

張安平表述，城市本身是不會思考的，是居民的思維和期待決定了城市的樣貌和發展。我們的祖先在建立城市時，都有考慮到永續設計，包括環境、居住和防禦。更重要的一點，是這些城市在歷史中都有很清楚的定位，有很清晰的中心思想。

他強調，我們不但要知道自己是什麼，還必須考慮我們的定位在哪裡。歷史一直告訴我們，城市在每個世代都是最先面對各種問題，「人跟大自然的關係」、「人與人之間的關係」，和「人與社會之間的關係」，只有不斷的思索循環經濟和城市永續經營，才能讓人類繼續往下一個百年。張安平結語：「未來歷史將怎麼看待我們，會是今天，2018年12月20日，上海和台北共同舉辦的城市論壇最重要的課題了。」

(中國時報)