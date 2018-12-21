考量弱勢 現金支付不可或缺

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中國時報
／台北報導

電子支付蓬勃發展，掀起「無現金社會」的議題討論，中央銀行昨首度表態，配合推動多元支付同時，「現金支付仍不可或缺」，因要考量對老年人、視障人士、難民及低識字民眾等弱勢族群在使用上的困難，避免數位落差擴大社會階層差異。

「只要社會大眾有使用現金的正常需求，央行就會充分供應。」央行總裁楊金龍昨表示，樂見電子支付蓬勃發展，但現金對實體經濟活動不可或缺，比較主要國家通貨發行額，現金與電子支付其實是同步成長。

央行報告指出，許多現金將消失的報導，似乎被過份誇大，近10餘年多數國家通貨發行額均呈成長趨勢，年增率比名目GDP成長率高，不過各國現金需求差異甚大，這是使用習慣、支付市場發展及多重複雜因素等影響。

央行表示，即便瑞典一向被視為無現金社會的先驅，瑞典央行也點出無現金社會的風險，並敦促國會立法，確保現金被大眾接受。而根據瑞典民調，7成民眾仍希望保有現金這個支付選項，僅有25％民眾想要無現金社會。

央行表示，非現金支付高度仰賴電子設備，一旦故障或電力中斷，將面臨經濟活動停擺的危機。再者，非現金支付若遭駭客入侵，恐造成資產被盜刷或竊取，而非現金支付系統集中在少數民營機構，也有壟斷或倒閉風險。

央行強調，樂見減少現金使用，也會持續推動多元支付環境，但考量數位落差或遇重大事件導致通訊中斷時，現金仍是重要支付工具，不可或缺，應是兼容並蓄現金與多元電子支付工具，才能建立完備支付生態體系。

(中國時報)

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