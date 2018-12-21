張小月稱榮幸 陳雲林回久仰

2018年12月21日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

陳雲林（左二）向江丙坤家屬致意。（海基會提供）

大陸海協會前會長陳雲林昨抵達海基會，弔唁已故海基會前董事長江丙坤。陳雲林一行進入海基會大樓時，與海基會董事長張小月握手、寒暄。張小月受訪時表示，她向陳雲林稱，「初次見面，感到很榮幸」，陳雲林則回稱，「久仰大名」；而離開時，張小月則表達，後會有期，「歡迎你能夠再來台灣，期待有機會再次見面」。

國台辦官員踏入海基會

陳雲林、國台辦綜合局局長馬國樑一行5人，昨日下午2點45分抵達海基會大樓，大約2點55分離開海基會大樓，驅車轉往中信金總部探望江丙坤遺孀陳美惠。10分鐘弔唁過程，陳雲林並未受訪發言，並以書面聲明弔唁江丙坤。

值得一提的是，馬國樑是現任官員，昨日陪同陳雲林進入海基會大樓，這也是蔡英文總統2016年上任以來，首度有國台辦官員踏入海基會大樓。

姚人多在門口迎接

車隊抵達時，陳雲林一行在海基會前副董事長高孔廉、及前副祕書長高文誠陪同下，從海基會大樓1樓外廣場，步入海基會大廳。此時海基會祕書長姚人多已至大門口等候，見到陳雲林時，姚人多先伸手迎接，並向陳雲林稱，「歡迎來到海基會」。

隨後陳雲林再與張小月握手寒暄，並在張的陪同下，赴2樓追思會堂弔唁江丙坤。談及兩人在1樓大廳首次互動，張小月受訪表示，當時她向陳雲林表示，「初次見面，感到很榮幸」，陳雲林則回稱，「久仰大名」。離開時，張小月則向陳表示後會有期，歡迎他能夠再度來台灣，期待將來有機會再次見面。

張歡迎陳下次再來台

張小月也提到，陳雲林在海基會2樓看到陳列的歷史照片，追憶起與江丙坤見面的情景，也提到本來跟江丙坤已約好下個月見面，沒想到江丙坤驟逝。「看到他（陳雲林）哀傷的表情，可以看出兩人有很深厚的感情」。

被詢及是否與馬國樑交談，張小月僅表示，這次是單純的弔唁行程，主要就是接待陳雲林。離開時，張小月與姚人多送別陳雲林至1樓大門口，陳雲林在隨行人員提醒下，不忘回頭向張小月握手致意。

而在追思會堂內陳雲林一行先向江丙坤遺像致三鞠躬禮，隨後向江丙坤長子江俊德等家屬一一致意。根據書面聲明，陳以「斯人已去 事業長昭」8字懷念江丙坤，並表明江丙坤奔走兩岸達179次，為推動兩岸關係和平發展鞠躬盡瘁，死而後已。歷史終將銘記江丙坤的貢獻，盼江的「未竟之事業能得以賡續，未了之夙願能得以完成」。

(中國時報)