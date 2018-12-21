新聞透視－短短10分鐘 淡淡政治味

2018年12月21日 04:10 中國時報 陳柏廷

大陸前海協會長陳雲林昨赴海基會，弔唁已故海基會董事長江丙坤。儘管兩岸都刻意低調處理，看似匆匆走過場，短短10分鐘左右的弔唁過程，從接待站位，到雙方人員互動，無一不是「精心安排」結果，這場兩岸「弔唁政治學」，在低調中仍舊透露出淡淡「政治味」。

從大陸方面安排來看，陳雲林此行是以「個人名義」赴台弔唁，但若要選擇低調，其實陳雲林車隊大可駛入地下室，從地下室搭電梯至2樓公亮廳。但陳雲林一行卻是選擇從海基會1樓大門進出。

「開大門走大路」或許是一個正常的理由，但選擇1樓大門進出，更重要的是彰顯「對等」意涵，儘管陳雲林已是退休官員，但畢竟隨行的還有其他現任官員，比如國台辦綜合局長馬國樑，陸方沒必要自我矮化。

其次，馬國樑是民進黨政府2016年執政後，首位踏進海基會大樓的國台辦官員。光從馬國樑隨行來台，甚至陪同陳雲林步入海基會大樓，加上陳雲林並未受訪發言，甚至以書面聲明弔唁江丙坤，就讓外界充滿諸多想像。

坦白說，我方相關接待安排，也頗有意思。作為地主的海基會，張小月出面與陳雲林自然互動其實並不意外，也符合人情義理，但同樣免於自我矮化的理由，張小月與姚人多未步出海基會1樓大門，而是刻意待在門內迎接陳雲林。

回顧陳雲林車隊抵達時場景，是由海基會前副董長高孔廉及前副祕書長高文誠上前迎接，陪同步入海基會1樓大門；此時姚人多先在大門口與陳雲林握手致意，在姚陪同下，陳雲林再往裡走，才與張小月寒暄握手。離開時，張小月陪同陳雲林至1樓大廳，並未步出大門。

從姚人多、張小月一前一後的站位安排，可以看出海基會還是考量到陳雲林的退休官員身分地位，2人同時站在大門迎接，則可能有意自我矮化之嫌；換言之，海基會站位安排可說在「政治」及「人情」處理上，取得巧妙平衡。

不諱言，這場兩岸矚目的弔唁，雙方人員互動雖不能直接與兩岸關係突破畫上等號，但在當前兩岸官方溝通中斷下，此次互動雖稱不上完美，但至少是「合乎人情義理」。

(中國時報)