加拿大女性 非法打工遭陸逮捕

2018年12月21日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸華為財務長孟晚舟在加拿大被扣押後，傳出有第3名加拿大人在大陸被抓。加國總理杜魯道19日證實，第3名加拿大人被大陸拘留，但與之前兩起案件無關，並不涉及國家安全。大陸外交部亦證實，這名加拿大人因非法就業問題，被地方公安機關處以行政拘留。

加拿大總理府辦公室表示，第3名被捕的是一名女性。加拿大《國家郵報》引述消息人士指出，該名女子為加國公民莎拉．麥克弗（Sarah McIver），她在大陸教書時，因為簽證問題被拘留，目前正被安排返回加拿大。

加拿大應美方引渡要求，1日在溫哥華機場逮捕孟晚舟，之後加國前外交官康明凱和商人史佩弗因涉嫌「危害國家安全」，遭大陸扣留。

大陸外交部發言人華春瑩20日表示，麥克弗被行政拘留，和先前兩起加拿大公民因危害大陸國家安全而被拘留不同。加拿大方面已得到北京方面的相關通報。陸方和加拿大就此有順暢的領事溝通，並將為加方行使領事工作提供便利。

另外，加拿大國防總參謀長萬斯19日表示，該國一架偵察機先前在北韓附近的國際領空，監察聯合國對北韓的制裁決議是否被違反時，曾遭受大陸軍機的騷擾。

萬斯接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時透露，事件發生於今年10月，加國一架CP-140奧羅拉（Aurora）偵察機，當時正監視海上航線，是否有貨船和油輪企圖違反對北韓的禁運令。當時陸方的軍機「飛得太近」，不當使用無線電通訊程序，並用了「不恰當的言語」。日本、澳洲和紐西蘭都有類似的空中任務，萬斯指出，這些國家的軍機都遭受過同樣的騷擾。

(中國時報)