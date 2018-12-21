川普簽署西藏旅行對等法

2018年12月21日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

不顧大陸高分貝抗議，美國總統川普19日簽署《西藏旅行對等法》，國務卿蓬佩奧將據此列出禁止入境美國的大陸官員名單。此外，鼓勵台美高層級交流的《亞洲再保證倡議法》同日也在美聯邦參議院正式通過，靜待川普簽署入法。

川普19日簽署4項法案，其中包含《西藏旅行對等法》（Reciprocal Access to Tibet Act）。大陸外交部20日再度表示「堅決反對」這項法律，外交部發言人華春瑩指出，倘若美國將此法付諸實行，就會損害陸美關係，「西藏是中國內部事務，不容外國干涉」。

《環球時報》社評20日則表示，「這是美國為干涉中國內部事務祭出的新招」，並指此法能產生的實際衝擊很有限。

《西藏旅行對等法》被視為美國關切西藏及大陸人權問題的指標法案。在川普簽署後，國務卿蓬佩奧會在90天內評估大陸官員拒絕美國公民、政府官員和記者進入西藏的情況。一旦發現有官員涉及限制政策，將依據平等互惠原則，禁止他們取得簽證入境美國。此外，國務卿未來5年每年都會向國會彙報，列出限制美國人進入西藏的大陸官員名單。

儘管大陸強烈抗議，川普政府仍選擇在耶誕假期前夕將這項法案迅速簽署生效。大陸外交部發言人陸慷日前指責此法案「罔顧事實，粗暴干涉大陸內政」。

另外，美國聯邦參議院19日正式通過《亞洲再保證倡議法》（ARIA），將送交白宮，待川普簽署後即生效。法案重申美國政府對台承諾，敦促美國總統應定期辦理對台軍售，並鼓勵美方高級官員訪台。

(中國時報)