美不消除核威脅 北韓不棄核

友善列印
中國時報
／綜合報導

美朝和解進程出現重大轉折！北韓官方通訊社朝中社20日發出評論說，除非美國先消除自己的「核威脅」，否則北韓不會單方面放棄核武。

朝中社批評華府扭曲金正恩與川普在新加坡峰會達成的共識，把聯合聲明中的「朝鮮半島無核化」錯誤理解為「北韓無核化」，導致後續談判陷入僵局，在北韓解除核遏制力之前，需要確認美國徹底消除對北韓的核威脅。

朝中社要求美方認清「朝鮮半島無核化」的準確含義，「朝鮮半島完全無核化」指的是移除朝鮮半島所有核威脅來源，不單包括北韓，亦包括美國部署在南韓和半島鄰近地區的核武。

該評論還表示，美國不採取行動，一味要求北韓採取更多措施，作為美國核打擊手段的頭號目標，北韓在沒有獲得任何安全保障的情況下，單方面棄核不是實現無核化，而是陷入無防備狀態。評論最後稱，只有在美國認識到一味對北韓施壓只會換來災難性後果時，雙方才有路可走。

韓聯社報導，北韓主張美國解除對朝制裁是考驗美國無核化談判誠意的試金石。

本月稍早，美國將北韓領袖金正恩的心腹崔龍海列為懲罰名單，引起平壤的強烈抨擊。金正恩同時推遲了原定年底赴首爾的訪問。一般相信，北韓認為已經就推動無核化進行了許多實質讓步，但遲遲未能取得美國相應放寬制裁。這次北韓官媒發表美國不消除核威脅就不棄核，對於美朝雙方領導人在新加坡取得的共識和成功，將是嚴酷的考驗。

(中國時報)

川普簽署西藏旅行對等法

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。