美不消除核威脅 北韓不棄核

2018年12月21日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美朝和解進程出現重大轉折！北韓官方通訊社朝中社20日發出評論說，除非美國先消除自己的「核威脅」，否則北韓不會單方面放棄核武。

朝中社批評華府扭曲金正恩與川普在新加坡峰會達成的共識，把聯合聲明中的「朝鮮半島無核化」錯誤理解為「北韓無核化」，導致後續談判陷入僵局，在北韓解除核遏制力之前，需要確認美國徹底消除對北韓的核威脅。

朝中社要求美方認清「朝鮮半島無核化」的準確含義，「朝鮮半島完全無核化」指的是移除朝鮮半島所有核威脅來源，不單包括北韓，亦包括美國部署在南韓和半島鄰近地區的核武。

該評論還表示，美國不採取行動，一味要求北韓採取更多措施，作為美國核打擊手段的頭號目標，北韓在沒有獲得任何安全保障的情況下，單方面棄核不是實現無核化，而是陷入無防備狀態。評論最後稱，只有在美國認識到一味對北韓施壓只會換來災難性後果時，雙方才有路可走。

韓聯社報導，北韓主張美國解除對朝制裁是考驗美國無核化談判誠意的試金石。

本月稍早，美國將北韓領袖金正恩的心腹崔龍海列為懲罰名單，引起平壤的強烈抨擊。金正恩同時推遲了原定年底赴首爾的訪問。一般相信，北韓認為已經就推動無核化進行了許多實質讓步，但遲遲未能取得美國相應放寬制裁。這次北韓官媒發表美國不消除核威脅就不棄核，對於美朝雙方領導人在新加坡取得的共識和成功，將是嚴酷的考驗。

(中國時報)