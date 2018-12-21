水湳經貿園區 讓台中發光

2018年12月21日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

繼中央公園完工啟用後，水湳智慧營運中心也將於2023年完工，重大建設陸續開展，水湳經貿園區前景可期。

公共競圖常勝軍、建築師劉培森日前應台中市建築經營協會邀請演講時強調，在台中這座老城市的核心地段，還能有一塊廣達254公頃的新生地，這對全世界來說是很難得的。

從2007年的新市政中心、到近期的台中綠美圖與水湳智慧營運中心，劉培森在台中市就拿下三項重大建設，不斷為台中市建立新地標。

他說，水湳智慧營運中心樓高262米、共有40層樓，兼具辦公、商場、遊憩、文創等多功能。不僅能鳥瞰大台中，還可看到台灣海峽及中央山脈。

他並強調，未來智慧營運中心會設置產業4.0發展中心、台灣數位文化中心及智慧交控中心，將成為水湳智慧城的大腦，可帶動智慧城市的發展。

水湳智慧營運中心是由劉培森與曾獲普立茲克獎的法國建築師波宗巴克攜手合作，未來為水湳智慧園區的管理中樞。

計畫內有數位文化中心、產業4.0發展中心、水湳IOC與EMC、智慧信息中心、景觀平台與空中花園；大樓西側還會有充滿綠意的垂直馬拉松，未來不但是辦公大樓，也是民眾休憩中心。

劉培森表示，水湳智慧營運中心開放空間的構想及景觀設計發想，源自太平洋黑潮海浪的波動，透過設計詮釋生態地景的自然曲線。

建築設計並融入台灣傳統燈籠、彩帶舞蹈、竹林等元素，例如部分坡道就設有竹林景觀意象，建築外牆立面也結合數位藝術進行燈光變化，讓建築在平日、週末、節慶時都能呈現不同風貌。

另外，由國際知名日籍建築師妹島和世設計的「綠美圖」，將在水湳智慧城實現「公園中的圖書館、森林中的美術館」，也令人期待。

劉培森出生於韓國首爾，啟蒙於台北復興小學，青少年時期即旅居海外，一路在香港、日本、法國、美國等地求學。

二十五年的求學階段，接受東西方文化洗禮，更是台灣建築界少有、同時具備歐洲與美國建築背景的建築師。

1991年他創立劉培森建築師事務所，迄今員工人數150人，多年來他的事務所始終以參加公共競標案為主，從圖書館、美術館、醫院、養生村、市政中心等，作品琳琅滿目。

劉培森認為，參與競圖讓他能不斷自我提升，並實踐自己所提出的「李安模式」，也就是腦袋是台灣人，但所有的資源系統都可以與國際菁英合作。

臺中市建築經營協會理事長陳武華表示，劉培森建築師秉持「以人為本」的設計導向，不斷努力提升人性化建築的空間機能，與開創美學視野。

他樹立「務實與創意」兼籌並顧的風格、形象與口碑，近年來完工作品眾多，不只是地標更是打卡熱點。

(中國時報)