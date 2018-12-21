元心璽苑邀民眾 喝咖啡遊台中

2018年12月21日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

「元心璽苑」文創健康宅以【輕旅台中】為主軸，與30家文化藝術休閒產業結盟，帶動周邊商機。

「喝咖啡、輕旅行」的活動開跑了，只要450元持文創杯，自12月15日起至明年的元月28日止，到三十家名店免費喝咖啡，還可集章抽5000～10000元獎金。

這次的活動發行具限量編號的知名畫家張若琳文創藝術臘梅迎雪咖啡杯，邀民眾『持文創‧喝咖啡‧輕旅行‧遊台中』，也引起咖啡迷極大的迴響。

民眾可藉由歲末年終假期，在台中文創聖地來個愜意的輕旅行，活動於本月15日正式開跑，參加活動者可帶著主辦方製作的【藏寶旅行地圖】遍遊台中。另外凡到「元心璽苑、元心康橋」兩間接待中心，還可抽『價值5000元新光禮券』貳名。

民眾可順便參觀擁有先進健康概念的【元心.璽苑】全配備健康宅：全熱交換系統、櫥下濾水家設備以及全自動逆沖洗砂濾過濾系統，搭配BOSS/ECO無鉛龍頭，讓全家人放心呼吸、喝好水、用好水。

從建築硬體建立健康宅節能、換氣、調濕、新風、多氧、隔音、無鉛系統，健康多氧的環境，為住戶帶來長住久安的高品質生活。

【元心.璽苑】及【元心康橋】慶祝熱賣，『喝咖啡輕旅行』敬邀客戶回娘家。

元心建設特邀已購客戶回娘家，將獲得知名畫家張若琳文創藝術臘梅迎雪咖啡限量杯1個（每戶1個），並可參加系列活動，集章抽大獎。

活動獎項：1.30家咖啡廳集章，獎金10,000元，乙名。2.15家咖啡廳集章，獎金5,000元，貳名;元心咖啡月卡三名。3.特別獎:凡到元心璽苑、元心康橋（兩間都要），可抽『價值5000元新光禮券』，貳名。

(中國時報)