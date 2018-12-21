博克萊森呼吸 掀小宅熱潮

2018年12月21日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

興富發建設在文心森林公園旁推出「博克萊」精品小宅，為協助年輕人成家，只要自備78萬元起，備受中產菁英青睞。

跟著捷運走，向來是投資、自住、置產的不敗定律。國泰人壽日前以76.64億元購入台灣大道與文心路交會口的土地，預計推出商場，就是看準捷運綠線通車的商機。

站在住宅自住、置產、投資需求考量，文心森林公園站的268000坪綠地價值，更是捷運沿線最夯的地段。

不少台商、港澳富豪因中美貿易戰，紛紛將資金回流台灣置產，也陸續鎖定七期燙金門牌下訂。

七期生活商圈屬新光三越、大遠百為主，2家百貨公司單店收益位居國內翹楚，相對帶動惠中路地價與房價。

沿線還有文心森林公園、大墩惠文雙學區，激發豪宅群聚效應，成為注重生活品質的富人圈。

因此位居惠中路、大墩七街角地的「博克萊」個案，除了地段優勢外，其產品規劃也很完美。

2123坪三面臨路的角地優勢，再加上認養周邊公園形成百米的面寬，且臨路退縮21米氣勢，為公園中最美的地標建築。

建築外觀也禮聘國際豪宅大師李天鐸操刀，他對於細節要求出名，也擅長創造與自然共生的美學建築。

公設規劃也很精采，包括星空泳池、空中Lounge、SPA池、觀景健身房、棋藝室等，為飯店式管理的全齡化社區，好宅首選。

以小坪數的生活環境來說，自備78萬元起就能享受文心森林公園的鮮綠純氧，完全落實現代人最需要的低碳健康環境，這也是該案熱銷的主因。

(中國時報)