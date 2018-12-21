博星美術W 擁抱翠綠享自然

2018年12月21日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

紐約、倫敦到台北，全球頂尖城市逐綠而居，依傍園道、公園的精華地段，繁華轉瞬步入自然，成為房價不墜永恆保證。

台中美術園道串聯3.6公里綠帶，是城市獨一無二稀珍板塊，多年來周邊推案以大坪數豪宅為主，屢創單價高峰。

美術園道周邊建築群，等同名人隱富聚落，既是品味更是象徵。

「博星美術W」個案基地坐落三大園道匯集的核心地段，以市場罕見的 32、41 坪規劃，獲得菁英家庭、退休客層高度關注。

博星建設取得五權路、五權五街這塊難得的角地，創造棟距開闊的地標級作品。

建築立面將團隊擅長的石材語彙，揉合層翠植綠，呼應環境得天獨厚樹濤前景，在濃淡深淺不同四季景深之間向上昂揚，名宅價值應運而生。

出門就到大樹簇擁的美術園道，享受一個城市發展最熟成的美饌、藝文、咖啡香，讓嚮往自然的都會人，返家在綠濃深處，擁抱更貼近心靈的安適居所。

綜觀城市發展脈絡，集繁華於一身的核心蛋黃圈，隨著土地身價水漲船高，大面積的園道、國家級藏館等精華地段，也成為難以複製、富豪競逐的置產焦點。

在中小坪數需求當道的買氣中，對於獨鍾美術園道特質的買家而言，「博星美術W」是可遇不可求的入手良機，加上產品有別於市場的成功定位，置產、自住都可，難怪能掀起銷售熱潮。

(中國時報)