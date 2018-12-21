聯聚燈光秀 璀璨迎跨年

2018年12月21日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

即將在2019年完美落成的「聯聚中雍大廈」，今年也將提早陪市民跨年，迎接下一個新年。

基地位於七期市政北七路、新光三越旁的聯聚中雍大廈，為了迎接全新的2019，特別於跨年夜設計了一套燈光呈現，透過顏色及圖騰變化，共同回顧2018，展望2019年。

聯聚中雍大廈運用LED燈源，展現一年四季不同的燈光變化。如淡綠色象徵綠意盎然的春天、淡藍色代表海洋夏季、紅黃色妝點秋天的楓紅，還有紫色的溫暖冬季等。

連特殊節慶也有不同的配套規劃，春節、情人節、雙十節、聖誕節及跨年，更展現出精彩絕倫的燈光秀。

今年七期跨年夜，特別的不一樣，除了有聯聚中雍大廈倒數燈光秀外，還有聯聚各大廈的燈光表演。

包括紅色、綠色、金黃色、紫羅蘭色、琥珀色等，如同火樹銀花般耀眼，洋溢著一片喜氣，也畫出最美的天際線。

燈光大師姚仁恭在「聯聚中雍大廈」燈光計畫，完整呈現這棟大樓想給予市民安靜、高雅的語彙。透過每4層樓不同的燈光，創造出獨特的節奏感，呈現出最美的光影表情。

聯聚建設自第一棟大廈開始，便把外牆夜間燈光融入建築設計中，讓建築物白天和夜晚表情都很精彩。

10年前，聯聚信義大廈完工，是聯聚建設一個新的里程碑。每晚11點57分，當末班高鐵列車進站時，聯聚信義大廈是還是留著一盞燈，讓晚歸的台中人格外溫暖。

如今浪漫的七期夜空，市民看到的不僅有信義大廈金黃光芒的圓頂，還有方庭大廈的碧綠翡翠、保和大廈的渾厚寶石，以及泰和大廈的溫潤琥珀，讓城市景觀美不勝收。

(中國時報)