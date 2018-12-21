涉吸金10億 房屋網大亨遭搜索

2018年12月21日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

知名國際房產業者「台灣搜房」、「亞太國際地產」2公司，遭檢舉以投資英國及歐洲不動產名義，吹噓只要投資3年，每年保證獲利8%，對外吸金逾10億元，上百名投資人受害，涉嫌違反《銀行法》、《刑法》詐欺罪。台北地檢署昨指揮調查局北機站搜索8處地點，並以涉嫌人身分約談「台灣搜房」負責人楊建傑、「亞太」負責人秦啟松、黃純萍夫婦及幹部7人，截稿前黃純萍50萬交保。

7人遭約談 百人受害

涉案的「台灣搜房」負責人楊建傑在業界有「房屋網大亨」名號，2003年創立台灣搜房公司，成立台灣搜房網作為仲介平台後，自2015年起連續3年獲得「金炬獎」及「金鋒獎」。另秦啟松則是中華民國不動產國際代銷協會理事長。

檢調獲報，「台灣搜房」、「亞太國際」2公司，利用國內房地產投資環境降溫，投資人將目標轉為海外房地產的商機，自2014年5月到12月間，宣稱與國外不動產物業集團合作，投資英國、歐洲不動產名義，在台推出多項投資專案，包括投資英國不動產每單位9萬英鎊（約360萬台幣），投資3年，每年保證獲利8%，投資3年期滿保證買回。

和解條件 竟換簽長約

不少投資人因誤信業者以「保證租金」、「保證買回」、「保證獲利」、「保證還本」為號召，依據指示匯款至國外指定帳戶，但直至去年投資人投資期滿，才發現業者宣稱的國外物業集團陸續倒閉，投資人因血本無歸，向檢調檢舉，檢調初估有上百人受害，被害金額逾10億元。

據悉，楊建傑辯稱只是仲介，對海外物業公司倒閉也很無奈，已與投資人洽談和解，否認吸金詐騙。但檢調發現，楊男和解條件竟是要求投資人換簽長約，每年獲利降為1至2%，或本金打折歸還，甚至要求先歸還已賺的保證獲利，再還本金，直呼太離譜。

(中國時報)