王文祥捐1468萬 助反毒教育工程

2018年12月21日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託反毒教育基金會長期以「教育知毒、攜手反毒」理念推展無毒家園願景，台塑集團創辦人王永慶次子、同時也是中信反毒基金會董事的王文祥深感認同，特別捐款新台幣1468萬元，力挺反毒教育工程，期望培育更多反毒生力軍，改變毒品氾濫的現況。

昨日捐款儀式上，中信反毒基金會董事長辜仲諒感謝王文祥是「最佳反毒戰友」，兩人其實是30多年的好友，2015年辜仲諒起心動念成立反毒基金會，也是受到王文祥的啟發。

身為反毒終身志工的辜仲諒表示，現今的毒品就像是「變形蟲」，不僅多樣化，行銷也年輕化，反毒是一場沒有槍跟子彈的艱難戰爭，唯有靠宣傳、教育和愛心才能打贏戰爭。

王文祥表示，人生就是要做對別人有益的事，除了捐出1000萬元投入反毒教育工程，他特別肯定基金會支持「攜子入監處遇專案」，加碼再捐出468萬元專款專用，希望藥癮家庭的孩子，能終結毒品帶來的惡性循環。

王文祥是全球最大塑料管道製造商JM Eagle董事長，同時也是美國DEA（司法部緝毒署）教育基金會董事，多年來以慈善企業家身分投入社會公益，致力於全美各地宣傳毒品的危害，2013年獲得DEA教育基金會頒發終身成就獎。

中信反毒基金會2015年成立迄今，舉辦了38場反毒巡迴特展，完成了436場校園宣導，編撰的反毒教材已於八縣市國中小學施行；今年首開先例攜手國防部推動國軍反毒，吸引2萬多名官兵出席看展。

中信反毒基金會多年來已經走遍全台及離島所有縣市，深入校園和民間推展反毒教育，累計觸及超過30萬人次，獲行政院評選為「106年度反毒有功團體」，2018年更榮獲「遠見企業社會責任獎」、「亞洲企業社會責任獎」、「台灣企業永續獎」、「教育部社會教育貢獻獎」四大獎，反毒教育工程榮獲各界肯定。

(中國時報)