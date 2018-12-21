桃準議員陳榮基涉賄 檢提當選無效

2018年12月21日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

吊車尾當選山地原住民市議員的桃園市復興區農會總幹事陳榮基，透過張姓姨丈以每票1至2000元向選民買票，桃檢扣得71.8萬賄款，20日搶在他就職前，依違反《選罷法》起訴，並向法院提當選無效之訴。桃園市選委會指出，若法院判決陳當選無效確定，落選頭的蘇志強順利遞補，因蘇妻王仙蓮也當選本屆桃園市議員，桃園市議會將出現首對夫妻檔原住民市議員。

以無黨籍身分在今年9合1激烈選戰中脫穎而出，拿下2294票順利當選成為準山地原住民市議員的59歲陳榮基，涉嫌在今年8、9月間，透過53歲的胞妹向不知情的媽媽借錢，分6次、每次20萬元，總計120萬元交給69歲的張姓姨丈幫忙張羅選舉，張將其中80萬元，依樁腳、選民的人脈窄廣、可能掌握的票數等，交付給都會區的28位選民行賄買票。

桃園地檢署主任檢察官康惠龍、檢察官楊朝森接獲檢舉，在選前指揮桃園市調查處、大溪警分局，陸續傳喚陳男的親友到案，張姓姨丈當庭收押禁見，陳榮基當選隔天也遭拘提，坦承授意，感嘆自己是校長退休、參選是要服務鄉親，幾度拒絕姨丈，但張姓姨丈是長輩，並以「原住民選舉必須買票才會當選」強勢要求，他才勉為其難同意。

另有曾姓男子獲悉張男在幫陳榮基助選，多次發送「民生物資分享給族人已達500戶以上」、「施比受更有福，凡腳掌所踏之地，神必滴下脂油，與神同行」等文字和族人照片給張男，展現人脈，張男雖認為曾男是騙子，但在不堪其擾下仍交給曾男1萬元，並回訊：「我只需要您親屬10票就好。」

桃檢昨偵結全案，依涉犯《選罷法》投票行賄罪起訴陳榮基、陳的胞妹、張姓姨丈等5人，因5人都坦承不諱，建請法官減輕其刑，張姓姨丈更因轉汙點證人供出一切，建請免刑。而曾男則以意圖漁利包攬行賄投票罪嫌起訴。

(中國時報)