大樂透億元得主 領獎快截止了

2018年12月21日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

大樂透1億元頭獎彩金10月2日在基隆市的「鋐昌投注站」開出，一注獨得，但時至今日已過79天，中獎人卻遲未領獎，眼看最後領獎日在明年1月2日截止，台灣彩券公司20日到場舉辦「緊急動員尋人」活動，希望盡速找到幸運兒。另投注站業者也透露，開出頭獎當天有隻「黑色大蝴蝶」揮之不去，應驗了「財神降臨」的好采頭。

台彩表示，1億元頭獎10月2日開出後，至今已過79天，最後領獎期限是明年1月2日，由於只剩下7個工作日，為了尋找這位中獎人，台彩20日前往鋐昌投注站舉辦「尋找大樂透億元頭獎中獎人」活動，同時也為增加買氣，在現場發送100份大紅包。

台彩總經理蔡國基表示，中獎人應是資深彩迷，這張中獎彩券共投注2組號碼，用「7連碰」的方式各用7個自選號碼進行包牌，全部打在同一張，總投注金額為700元，結果竟中了1個頭獎獨得1億元以及6個三獎（三獎每注3萬6103元），總計中了 1億21萬6618元。

「開出頭獎當天有隻黑色大蝴蝶停了一整天！」鋐昌投注站老闆黃嘉榮表示，10月2日當天，他上午9時開門做生意，到了中午12時有隻黑色大蝴蝶飛進店裡，就一直停在牆壁上，他趕了蝴蝶3次，這隻蝴蝶就是不肯走，讓他十分納悶。

黃嘉榮說，這隻蝴蝶一待就待8小時，途中還跟著他，直到晚上8時才飛走，豈料才過1小時、晚上9時，他就接到台彩打電話告知有頭獎落在他的店，讓他發覺那隻蝴蝶可能就是暗示「財神來了」直呼不可思議。

(中國時報)