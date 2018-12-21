跨區搶老人票 何志偉、陳炳甫拚了

2018年12月21日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市士林大同區立委補選參選人、市議員陳炳甫（右）表示競爭對手很強，不敢大意。（張鎧乙攝）

台北市士林大同區立委補選「三腳督」，國民黨參選人陳炳甫、民進黨何志偉20日不約而同打出「老人牌」，紛紛到對手選區參加老人聚餐。何志偉表示，過去大同區有很多選民服務，大同、士林都是他的選區，努力用雙腳爭取選民認同；陳炳甫則說，候選人當然會先往不熟悉的地方去，很正常，不擔心互相拔樁。

何用雙腳爭取認同

陳炳甫昨赴士林區參加老人共餐活動，何志偉則到大同區參加老人冬至送暖聚餐，互別苗頭意味濃厚，對此，何志偉表示，士林是他從小長大地方，大同則有很多親戚朋友，過去也協助處理許多服務案件，兩個區都是他的選區，沒有搶票、拔樁的問題，而是努力勤走基層，讓選民相信並支持。

陳炳甫昨雖未到場，但由助理到場送瓶裝飲料「固票」，前交通部長賀陳旦也受邀出席餐會，賀陳旦受訪表示，事前沒預期何志偉會到場，祝福每個人心想事成。

陳要催出藍支持者

對於互相到對方選區拜票，陳炳甫表示，距離投票剩不到40天，各陣營自然會先往自己不熟悉的地方去，對何志偉而言當然會往大同跑，他剛好相反往士林跑，認真努力爭取選民認同。

地方盛傳立委補選「三腳督」，柯綠相爭可能讓國民黨得利，何志偉說，結果交由選民評斷選擇，勝選不是一個人的輸或贏，而是地方民眾聲音可以傳遞國會改變國家，他在地方深蹲準備最久，努力拚經濟讓民眾過好生活才是最務實的事情。

陳炳甫則表示，兩個主要競爭對手都很強，何地方組織強，陳主打白色力量，票源以年輕人為主，他則要努力把國民黨支持者催出來，選情並沒有對誰比較有利，完全不敢大意。

(中國時報)