土城醫院上梁 拚明年底營運

土城醫院20日上梁，預計在2019年完工營運。 （葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

土城醫院提前完成主體結構，新北市長朱立倫20日主持上梁儀式，宣告醫院將在2019年底前營運，提供1100床的區域級教學醫院，可服務鄰近超過120萬市民，落實在地醫療政策。

土城醫院為地下3層、地上15層，採BOT方式由長庚醫療財團法人興建並提供醫療服務，目前工程進度已達54.71％，原預計2020年營運，可望提前到2019年底。

醫療分區重劃 得以籌設

朱立倫表示，過去因醫療分區劃分問題，新北被視作台北邊陲，2011年他剛上任時，新北市平均每萬人口僅15床急性一般病床，遠低於35床標準，排名倒數第二，尤其土城次區域更僅有6.5床，民眾常得前往板橋亞東、林口長庚，但卻一床難求。

朱立倫說，市府努力加上前衛生署長楊志良、邱文達的努力下，重新劃分醫療分區，不僅讓土城醫院得以籌設，連亞東醫院也能加床。

新北市衛生局表示，2012年醫院籌設計畫、都市計畫變更與用地取得，歷經文化遺址、疊葬遷移、水土保持等，終在2014年7月與長庚醫療財團法人簽約，總投資達67億，是國內繼雙和醫院及台南市立安南醫院後，第3家也是投資金額最大的BOT醫院。

長庚簽約 BOT投資經營

長庚董事長王瑞慧則說，目前投資金額已達80億，雖知道很難回本，但本著服務社會、人本濟世的精神，全力以赴，營運第一年即設置內、外、婦、兒等39個醫務專科，並建立急重症、老人、職業醫學、婦幼醫療服務，另還有早療、心臟衰竭、腦中風、睡眠、放射腫瘤、癌症與健康檢查中心。

衛生局表示，土城醫院位於土城區金城路二段，基地面積9250坪，總樓地板面積4萬1996坪，全院採黃金級綠建築標準設計，所有醫療與服務系統皆與林口長庚相同標準。

(中國時報)

跨區搶老人票 何志偉、陳炳甫拚… 幼獅交流道升級 車流不再塞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。