土城醫院上梁 拚明年底營運

2018年12月21日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

土城醫院提前完成主體結構，新北市長朱立倫20日主持上梁儀式，宣告醫院將在2019年底前營運，提供1100床的區域級教學醫院，可服務鄰近超過120萬市民，落實在地醫療政策。

土城醫院為地下3層、地上15層，採BOT方式由長庚醫療財團法人興建並提供醫療服務，目前工程進度已達54.71％，原預計2020年營運，可望提前到2019年底。

醫療分區重劃 得以籌設

朱立倫表示，過去因醫療分區劃分問題，新北被視作台北邊陲，2011年他剛上任時，新北市平均每萬人口僅15床急性一般病床，遠低於35床標準，排名倒數第二，尤其土城次區域更僅有6.5床，民眾常得前往板橋亞東、林口長庚，但卻一床難求。

朱立倫說，市府努力加上前衛生署長楊志良、邱文達的努力下，重新劃分醫療分區，不僅讓土城醫院得以籌設，連亞東醫院也能加床。

新北市衛生局表示，2012年醫院籌設計畫、都市計畫變更與用地取得，歷經文化遺址、疊葬遷移、水土保持等，終在2014年7月與長庚醫療財團法人簽約，總投資達67億，是國內繼雙和醫院及台南市立安南醫院後，第3家也是投資金額最大的BOT醫院。

長庚簽約 BOT投資經營

長庚董事長王瑞慧則說，目前投資金額已達80億，雖知道很難回本，但本著服務社會、人本濟世的精神，全力以赴，營運第一年即設置內、外、婦、兒等39個醫務專科，並建立急重症、老人、職業醫學、婦幼醫療服務，另還有早療、心臟衰竭、腦中風、睡眠、放射腫瘤、癌症與健康檢查中心。

衛生局表示，土城醫院位於土城區金城路二段，基地面積9250坪，總樓地板面積4萬1996坪，全院採黃金級綠建築標準設計，所有醫療與服務系統皆與林口長庚相同標準。

(中國時報)