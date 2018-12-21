幼獅交流道升級 車流不再塞

幼獅交流道由鑽石型改成水字型匝道，車流不再回堵。（呂筱蟬攝）

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中國時報
／桃園報導

國道1號幼獅交流道改善工程20日啟用，解決幼獅交流道與青年路口壅塞問題，將原始的鑽石型匝道改為水字型匝道，可有效改善行車動線混亂，未來高速公路增設交流道計畫包含八德大鷹豐德交流道、中壢中豐交流道及桃園蘆興南路交流道，桃園市府與中央合作，建構便捷的高速路網。

高山頂地區 交通更方便

幼獅交流道利用既有路權範圍，將鑽石型交流道增設左右轉空間，並拓寬青年路連結高山頂地區，讓當地交通更方便。市長鄭文燦表示，未來高山頂地區有馬達矽谷計畫、幼獅國際青年創業村、三立影城及物流園區四大計畫，將帶動在地發展，市府也會逐漸提升當地道路品質及文化社福設施。

鄭文燦表示，楊梅成長區快速，有楊梅、埔心、富岡、新富4個火車站，以及楊梅、校前及幼獅3個交流道。這次「國道1號幼獅交流道改善工程計畫」，在不增加土地情況下，運用工程方法，將原本鑽石型簡易交流道改善為水字型的完整交流道，並拓寬青年路，解決高山頂塞車狀況，讓車輛不回堵，交通更順暢，是具有智慧的工程設計。

三橫三縱路網 逐步成形

桃園市政府將和高公局共同完成9個交流道設置、改善及興建計畫，像是中山高校前交流道及幼獅交流道完成、61號快速公路永安交流道，未來66號快速公路全線高架連結至大潭交流道、國道二號機場聯絡道連結台15線並增設圳頭交流道等。全數完成後可健全桃園交通路網，未來將透過國道3號、國道1號、61號快速公路、66號快速公路、國道2號、國一甲，構成三橫三縱路網。

(中國時報)

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