國道1號接台74線 拚2022年底通車

國道1號大雅交流道周邊為台中重要交通匯集點，因高速及快速道路無法直接連接，常造成壅塞。（圖：台中市府提供）

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中國時報
／台中報導

備受用路人抱怨的台中大雅交流道周邊交通壅塞，原因是高速及快速道路無法直接連接，車流影響平面道路，台中市府爭取「國道1號增設銜接台74線系統交流道」計畫，獲行政院國家發展委員會審查通過，總經費46.09億，預計2023年完工通車，市府將協調高速公路局提前於2022年底前完工，完善大台中交通路網。

打通大台中交通路網

國道1號大雅交流道周邊為台中市的重要交通匯集點，包括西屯、北屯、大雅、神岡、潭子區的居民，經由中清路及台74線通往國道1號，平日尖峰時段及假日常交通壅塞，市府提出「國道1號增設銜接台74線系統交流道」計畫，未來國道1號接台74線完工通車後，將大幅改善大雅交流道周邊與屯區交通壅塞問題。

改善大雅交流道周邊

台中市交通局表示，近年實行多項大雅交流道周邊壅塞改善策略，包括車道數調整、新闢南向道路，建置動態即時號誌協控系統等已陸續改善，但大雅交流道交通壅塞肇因高速及快速道路無法直接連接，釀成車流影響到平面道路交通。

國1銜接台74線計畫搭配目前興建中的國4台中豐潭段計畫，可有效分攤國1交通負擔，及提升台74線連接國1的運轉效率，完工通車後將強化台中都會區高快速路網內環（台74）與中環（國1、國4、國3）的連結。

市府強調，國1及台74直接銜接才能徹底解決交通問題，市民對此也引頸期盼，將全力配合後續用地取得、都市計畫變更等作業，協調交通部高速公路局盼提前於2022年底前完工。

(中國時報)

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