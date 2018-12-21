翁黃合捐百萬 助建失智家園

準嘉義縣長翁章梁（左）、準嘉義市長黃敏惠（右）合捐100萬助建失智家園。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

全國首座失智症複合式社區型照顧家園「聖仁家園」20日動土，準嘉義市長黃敏惠、準嘉義縣長翁章梁共同捐贈100萬助建家園，2人當選後首次碰面，一同捐款，並宣布這是象徵縣、市邁向攜手合作的第一步。

各捐競選補助50萬

動工典禮由天主教嘉義教區主教鍾安住、準嘉義市長黃敏惠、準嘉義縣長翁章梁、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠等人共同啟動工程。基金會表示，籌建家園預計募款9000萬，現約募到3000餘萬，尚有5600萬的缺口。

黃敏惠表示，她與準嘉義縣長翁章梁首次碰面，準縣長說「天主聽到了」，提議2人各捐競選補貼款50萬，合計100萬元，為家園募款盡一點心力，她欣然允諾，這是縣、市合作共同關懷失智家庭的第一步。

翁章梁說，自己的母親生前罹患失智症，長期由他照顧，他對失智者的照顧非常有感，我們能做的是延緩失智，也會產生家庭負擔，社福機構可幫忙分擔，嘉義縣市老年人口最多，和50年來政經社會改變有關，這是社會問題，而非個人家庭問題，要用政府資源和政策解決。

未來仍有合作機會

翁章梁說，他向準市長黃敏惠提議，選舉時有每張選票30元的補助金，他們各捐出50萬，黃市長豪爽立刻答應，縣市第一次合作捐出百萬幫助籌建失智家園，很有意義，未來縣市還有很多事情可以合作。

基金會表示，今年10月嘉義的老年人口比例18.9％，老年人口占比連續10年居冠，根據失智症盛行率8％統計，最高可能有1萬0873人為失智症患者，但嘉義地區的照顧資源最多僅能服務4％失智長輩，因此，基金會籌建聖仁失智症複合式社區型照顧家園，以複合式專責照護協助失智家庭。

(中國時報)

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