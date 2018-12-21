氣爆傷者 挑戰東京馬拉松

高市代理市長許立明（前排左）致贈跑鞋及2009世運會金牌，祝福氣爆重傷者陳姿予（前排中）、林黛甄（前排右）東京馬拉松賽事順利。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

市府交接在即，高雄氣爆善款委員會交接，原5名官方代表將全部退出，並更換3位傷者與災區代表，20日首次開會；會後，明年即將推輪椅赴日本參加東京馬拉松的傷者林黛甄、陳姿予成為焦點，代理市長許立明帶領應援團為她們加油。

善款盡全力照顧災民

氣爆善款委員會共有21位委員，官方代表包括副市長楊明州、社會局長姚雨靜、法制局長陳月端、衛生局副局長蘇娟娟、經發局副局長王宏榮，因市府即將交接而全部退出，另改聘2位傷者代表林黛甄、黃冠傑及災區代表、高市教師職業工會副理事長陳建志。

研考會主委柯芷伶說，氣爆捐款約有45.6億，核定59項計畫，其中46項執行完畢，46％用於罹難者、家屬與傷者，30％用於災區，24％用於代位求償及其他項目，剩餘約3601萬元。

許立明表示，高雄氣爆是全台第一次、也是唯一的代位求償，「會備受外界質疑也是很正常的」，但代位求償確實讓災民在最快時間內獲得損害填補，日後市府也不會逃避責任，會與榮化、華運依責任比例分攤賠償金。

許立明致贈跑鞋祝福

氣爆善款委員會新聘委員林黛甄、重傷者陳姿予明年3月將赴日本挑戰東京馬拉松，推著競技輪椅必須在2小時10分內完成42.195公里賽事，同為氣爆傷者的徐晏祥代表致詞，要她們「跑不完就不要回來」，看得出共患難的好交情。

許立明致贈跑鞋及有錢也買不到的2009世運會金牌，祝福她們賽事順利，陳姿予向當年捐款的所有國人感性喊話說，請放心，所有善款都被用在最需要的地方，幫助氣爆傷者勇敢走下去。

(中國時報)

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