存款890萬 陳思宇強調負債867萬

台北市士林、大同立委補選，代表「柯家軍」的參選人陳思宇。（張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市士林、大同立委補選，代表「柯家軍」的參選人陳思宇20日以北市觀傳局長身分，出面抗議中央暖冬旅遊補助排除北市，不過話題仍甩不開存款與政二代，陳思宇表示，只要努力做好事情，從不覺得政二代是包袱，她坦言有890萬存款，也強調負債867萬。

由於不斷有人質疑利用公家資源打選戰，陳思宇昨說，很多支持者為她心急，怎麼不快出來跑選舉，因為她期許自己是有始有終，24日前完成局長業務交接，選舉活動25日才會開始。

面對爸爸、北市議員陳建銘護女稱陳思宇是「正二代」，不是「政二代」，會覺得政二代成為包袱？陳思宇說，從不覺得政二代是包袱，只要努力做好事情。

陳思宇也主動提起，現在還有一個滿有趣的事，Google「陳思宇」可看到她所有資料，包括財產有890萬存款、負債867萬，強調，「我是一個怎麼樣的人，我也希望透過我自己，透過我身邊的朋友告訴大家，會是比較清楚的。」

外界認為家族背景帶給她經驗或未來能提供更好服務，陳思宇強調，不只是家族，還有她在市府4年磨練，甚至接下燈節重責大任，都是非常好的行政經驗累積，她可以做的是挑起擔子繼續往前走的人，而不是在旁邊只問別人可不可以挑起擔子，她會全力以赴，也希望大家看到她的努力。

(中國時報)

氣爆傷者 挑戰東京馬拉松 官企合作 老人住宅落腳土城

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。