存款890萬 陳思宇強調負債867萬

2018年12月21日 04:10 中國時報 張立勳 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市士林、大同立委補選，代表「柯家軍」的參選人陳思宇20日以北市觀傳局長身分，出面抗議中央暖冬旅遊補助排除北市，不過話題仍甩不開存款與政二代，陳思宇表示，只要努力做好事情，從不覺得政二代是包袱，她坦言有890萬存款，也強調負債867萬。

由於不斷有人質疑利用公家資源打選戰，陳思宇昨說，很多支持者為她心急，怎麼不快出來跑選舉，因為她期許自己是有始有終，24日前完成局長業務交接，選舉活動25日才會開始。

面對爸爸、北市議員陳建銘護女稱陳思宇是「正二代」，不是「政二代」，會覺得政二代成為包袱？陳思宇說，從不覺得政二代是包袱，只要努力做好事情。

陳思宇也主動提起，現在還有一個滿有趣的事，Google「陳思宇」可看到她所有資料，包括財產有890萬存款、負債867萬，強調，「我是一個怎麼樣的人，我也希望透過我自己，透過我身邊的朋友告訴大家，會是比較清楚的。」

外界認為家族背景帶給她經驗或未來能提供更好服務，陳思宇強調，不只是家族，還有她在市府4年磨練，甚至接下燈節重責大任，都是非常好的行政經驗累積，她可以做的是挑起擔子繼續往前走的人，而不是在旁邊只問別人可不可以挑起擔子，她會全力以赴，也希望大家看到她的努力。

(中國時報)