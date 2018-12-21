官企合作 老人住宅落腳土城

聲寶首座老人住宅落腳新北，20日聲寶與三井簽約合作意向，全力推動老人住宅。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

人口老化，銀髮產業正夯，首座由政府與民間企業合作推出的老人住宅即將落腳土城區，由家電大廠聲寶推動，結合日商台灣三井不動產住宅開發經營專業，打造適合老、中、青三代生活的全齡樂活社區，聲寶、三井20日簽屬合作意向書，最快2年內完工。

新北市長朱立倫20日出席活動時表示，台灣已經邁向高齡化社會，截至11月止新北的老年人口已經達53萬5000多人，占總人口數的13％，占全國老年人口數的17％，是全台銀髮族數量最多的城市。

朱立倫說，為達到在地生活、在地老化目標，市府成立「老人居住產業聯合推動小組」，引入民間資源推動老人居住產業，這次簽署合作意向書的聲寶全齡老人住宅案，即是首例由市府協助業者用地變更打造全齡樂活社區整體營造的案例。

聲寶公司總裁陳盛沺指出，這座土城大安段聲寶全齡樂活社區，將分為3棟建築，其中1棟老人住宅只租不售，提供120戶給60歲以上老人居住，更規畫結合鄰近老人福利機構與醫護資源，提供緊急通報及快速轉介機制。

初期因沒有完整醫療資源進入，先以健康長者為主要招募對象，未來希望能慢慢朝全服務邁進，也會大量招募服務員，不僅提高服務品質，也能創造就業機會，更希望能帶動周遭經濟活動。

(中國時報)

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