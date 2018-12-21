後龍衛生所動土 鄉親期待

後龍鎮衛生所於2015年遭颱風吹毀，外牆掀開內部鋼筋水泥裸露，已不堪使用。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮衛生所2015年遭颱風吹毀，外牆掀開、內部鋼筋水泥裸露，早已不堪使用，日前獲前瞻計畫補助，以4500多萬元重建，苗栗縣長徐耀昌20日偕同衛生局長張蕊仙持鏟動土，預計明年11月底前完工。

後龍衛生所2011年啟用，曾獲苗栗縣第一棟綠建築衛生所美譽，但4年後就因蘇迪勒颱風與杜鵑颱風破壞，衛生所廳舍南側外牆牆面的藍色矽酸鈣板脫落。

衛生所短時間就出現安全疑慮讓各界訝異，縣府也委託律師，向當時新建工程的建築師及營造商，提出行政及民事求償、刑事訴訟，官司仍進行中。

今年衛生所獲行政院衛生福利部國民健康署補助3892萬元、自籌624萬元，以4516萬元重建衛生所，總面積約400坪，預計明年11月底前完工。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，新建衛生所為地上4層建物，1、2樓將提供現有醫療保健服務，3樓設置長照A級個案管理中心及日間照護機構，4樓則規畫多功能教室，可提供烹飪等功用，提供社區長者多元課程。

後龍衛生所主任李孺孟表示，衛生所損毀後，人員皆轉至隔壁毒品防制及心理衛生中心辦公，由於每月需接應2200多位看診、打預防針等民眾，若適逢流感期間，每月將再增加1500人，空間相當不足。如今得以重建，備感期待，盼能為民眾提供更好的醫療服務品質與更舒適的公共衛生服務空間。

(中國時報)

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