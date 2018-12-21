涂醒哲感恩告別 夫人暗爽

2018年12月21日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲20日舉辦感恩記者會，感性告白說他回嘉服務「不是偶然，是必然，因為嘉義是我的家鄉，雖然將告別，但緣盡情未了」，他向市民報告執政4年有百大政績、10大貢獻，率市府團隊深深鞠躬，感謝市民託付及共同打拚。

涂醒哲發表185頁《施政成果》專刊，序文＜給市民朋友的情書＞，自我剖白說，對很多人來說，他是一個特別的市長，有古怪的堅持、過人的毅力、非常聰明，衝得很前面，所以大家看不懂、不理解，但他做出「小城大政績，傲視全國」。

涂醒哲說，4年來以「溝通、水清、空氣好、路平、燈亮、顧健康」為施政目標，積極打造嘉義市成為幸福宜居、智慧城市、建造彌陀映月橋、蘭潭更優美等重大建設，總共完成百項政績、10大貢獻，為嘉義市擘畫了美好的未來願景，希望「涂規黃隨」。黃敏惠團隊對此表示不回應。

涂醒哲感性告白說，他沒有順利連任，很多支持者失落，只有一個人偷偷高興，就是他的太太，因為「少了一個市長，多了一個丈夫」，4年來他每天上午8時到辦公室展開忙碌公務，全年無休，從政這條路不好走，感謝市民和市府團隊，雖然無緣再為市民服務，但緣盡情未了，嘉義市是他的故鄉，情永遠在，卸任後要先放空休息。

衛生局整篩志工陳玉洲的丈夫郭丁福因誤食藥品，肝指數飆高到1萬多，參加整篩而救回一命，她特別獻花感謝涂醒哲任內推動醫院整合型健康篩檢，也謝謝市長夫人「把涂市長借給市民」，現場氣氛溫馨感性。

(中國時報)