涂醒哲感恩告別 夫人暗爽

嘉義市長涂醒哲感性告白夫人鄭玉娟「多了一個丈夫」。（廖素慧攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲20日舉辦感恩記者會，感性告白說他回嘉服務「不是偶然，是必然，因為嘉義是我的家鄉，雖然將告別，但緣盡情未了」，他向市民報告執政4年有百大政績、10大貢獻，率市府團隊深深鞠躬，感謝市民託付及共同打拚。

涂醒哲發表185頁《施政成果》專刊，序文＜給市民朋友的情書＞，自我剖白說，對很多人來說，他是一個特別的市長，有古怪的堅持、過人的毅力、非常聰明，衝得很前面，所以大家看不懂、不理解，但他做出「小城大政績，傲視全國」。

涂醒哲說，4年來以「溝通、水清、空氣好、路平、燈亮、顧健康」為施政目標，積極打造嘉義市成為幸福宜居、智慧城市、建造彌陀映月橋、蘭潭更優美等重大建設，總共完成百項政績、10大貢獻，為嘉義市擘畫了美好的未來願景，希望「涂規黃隨」。黃敏惠團隊對此表示不回應。

涂醒哲感性告白說，他沒有順利連任，很多支持者失落，只有一個人偷偷高興，就是他的太太，因為「少了一個市長，多了一個丈夫」，4年來他每天上午8時到辦公室展開忙碌公務，全年無休，從政這條路不好走，感謝市民和市府團隊，雖然無緣再為市民服務，但緣盡情未了，嘉義市是他的故鄉，情永遠在，卸任後要先放空休息。

衛生局整篩志工陳玉洲的丈夫郭丁福因誤食藥品，肝指數飆高到1萬多，參加整篩而救回一命，她特別獻花感謝涂醒哲任內推動醫院整合型健康篩檢，也謝謝市長夫人「把涂市長借給市民」，現場氣氛溫馨感性。

(中國時報)

百貨跨年慶 規模直逼周年慶 揮別2018 到西子灣送夕陽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。