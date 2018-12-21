揮別2018 到西子灣送夕陽

高市觀光局將於12月31日舉辦「西子灣送夕陽」活動，搭配樂團接力演出。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

暖冬遊高雄！高市觀光局推出7條鍋物遊程，吸引饕客觀光，為延續這波熱潮，12月31日舉辦「2018西子灣年終送夕陽」活動，搭配「新古典室內樂團」及阿卡貝拉人聲樂團接力演出。另明年1月2日起透過LINE Pay即可支付崗山之眼等5大收費景點門票。

觀光局長曾姿雯表示，「西灣落日」是台灣八景之一，為本島每年觀賞最後夕陽的最佳場所，觀光局自2015年起辦理西子灣歡送夕陽活動，透過音樂、舞蹈等不同主題呈現，接著還有跨年晚會及元旦活動，歡迎遊客利用跨年假期安排一趟高雄小旅行。

送夕陽活動當日4時30分登場，邀請新古典室內樂團及阿卡貝拉人聲合唱團現場演出，下午5時前，以IG或臉書分享高雄旅遊網臉書「西子灣送夕陽活動」貼文，憑截圖可兌換小豬造型甜點包1顆，限量300顆、打卡秀出「自己與活動手持牌」合照並上傳可兌換暖呼呼咖啡1杯。

另「暖冬遊高雄 高雄暖呼呼開鍋囉！」主題活動，與在地30間特色火鍋店家合作，推出線上贈獎活動，邀請民眾大啖高雄美食，還有機會抽大獎，活動將明年1月15日止。

觀光局建議，哈瑪星及西子灣停車位有限，請民眾多搭乘大眾運輸工具，可自捷運西子灣站2號出口搭乘99區、99、橘1，或臨海新路「捷運西子灣站」搭乘西城快線於西子灣下車，公車約5至10分1班。

(中國時報)

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