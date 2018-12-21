彰縣公告地價 年漲0.89％

彰化縣地王仍由彰化市中華路及太平街間的民族路兩側區段蟬聯，公告土地現值每平方公尺16.1萬元。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣2019年度公告土地現值調整，經地價評議委員會通過，相較2018年微漲0.89％，明年1月1日公告。彰化縣8區段的地王仍和去年一樣維持不變，地價最高的地段，仍由彰化市中華路及太平街間的民族路兩側區段蟬聯，公告土地現值每平方公尺16.1萬元。

彰化縣政府地政處表示，2019年公告土地現值調整以地價平衡性為基準，採漸進平穩方式辦理，惟彰化縣土地面積因地籍圖重測、新登錄土地等原因，較去年增加137公頃，實際公告土地現值調幅約0.76％，主要以市地重畫、新興開發區周圍及考量地價均衡性酌予調整。

地政處表示，相較2018年增加134地價區段，總計7416地價區段；地價區段中未調整4978個區段、占67.13％；上漲2400個區段、占32.36％，下跌38個區段、占0.51％。

「觀世音菩薩望過去就是彰化的地王！」全縣8區地王地價區段和價格和去年一樣沒變：彰化市開化寺前民族路兩側從彰化市中華路至太平街間，繼續蟬聯地王，每平方公尺16.1萬元。

其餘，地政事務所轄區最高地價區段為員林市14.4萬元、鹿港鎮9.9萬元、和美鎮8.77萬元、北斗鎮8.75萬元、溪湖鎮7.8萬元、二林鎮7.73萬元、田中鎮6.4萬元。

縣府強調，公告土地現值係土地買賣移轉時申報土地移轉現值參考，並非課徵地價稅之依據，調整對明年2019年的地價稅不影響。

(中國時報)

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