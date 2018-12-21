李進勇最後巡視 心繫海線運動中心

2018年12月21日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長李進勇20日巡視斗六市三大工程國民運動中心、社口旅客服務中心、雲林溪掀蓋工程。他表示，離職前再來看一看最幾項重大建設，提供一些意見給業務單位，也希望新團隊持續努力。

李進勇將於24日卸任，20日做任內最後一次工程巡視，第一站是位於斗六市社口水岸園區的國民運動中心，工程進度達80％，預計明年9月1日營運。

他表示，國民運動中心周邊還有一些公家土地可做開放空間，讓該中心不只是室內，戶外也有開放的休憩空間，提升國民運動中心的使用率，希望新縣長能慎重考慮。

李進勇也表示，山線有了斗六這一座國民運動中心，希望下任縣長能考慮幫海線再爭取一個類似的運動休憩空間。

李進勇隨後巡視甫竣工的「社口旅客服務中心」，目前進行內部裝修，預估農曆國年前營運，李聽取簡報後，關切如何吸引外縣市民眾使用，以及原本規畫的食農教育功能是否持續？

他表示，社口服務中心是「雲遊3林」計畫很重要的服務據點，除提供遊客旅遊資訊，另一重要任務是與食農教育結合，能幫本地農業產業做行銷。

關於斗六市雲林溪掀蓋工程，李進勇指出，這是斗六市景觀改造最重要、也是市民很期盼的一件事，目前已經進行第2期工程，希望可以順利完成，讓斗六市有完全不一樣的都市景觀。

他強調，雲林溪掀蓋工程除了兩岸美綠化之外，更重要的是水質改善，中央補助12億元改善水環境計畫，也期待新團隊完成。

(中國時報)