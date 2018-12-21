龍崎掩埋場 選後開挖

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中國時報
／台南報導

杯葛南區龍崎事業廢棄物綜合處理中心進駐家園的牛埔里長陳永和，跳級選台南市長拿下第3高票，20日傍晚卻在臉書PO出一份水土保持施工許可證公文，「選前說絕對不會核准掩埋場水保許可證，當選後市府馬上核准！」反問網友「你們還會相信政治人物的話嗎？」環團痛斥拿世界級自然地景當掩埋場是罪人。

紛擾10多年的南區龍崎事業廢棄物綜合處理中心，今年初被環保團體以空拍機蒐證發現怪手開挖月世界泥岩山脈，破壞地景畫面PO網後引發關注，台南市政府當時立即函文歐欣公司停工，未料，選後沒多久，歐欣向農委會申請訴願成功，水土保持施工許可證近日已核准。

被譽為「最棒里長」的陳永和痛批「台南市政府的效率太好！我盡力了！我輸了！」他將在任內最後1天召開記者會質問市府，環團怒斥，誰核准開發就是台南的罪人。

陳永和說，發給牛埔里辦公處的水土保持施工許可證公文，就是年初歐欣宣稱進行水土保持工程的後續，當時，歐欣聲稱做颱風災後搶修工程，他說，2016年災害地點是烏山高分40、45，迄未修復，反觀歐欣掩埋場根本無任何災害，市府卻急著發照同意搶救防災，直斥「騙肖」。

準台南市長黃偉哲說，他的立場是反對當地蓋掩埋場，除非地方民眾同意，但既然有為數眾多的民意反對，他也會回應，面對市府在他上任前發照，他上任後將用適法的方式尋求解決之道。

台南市水利局表示，由於歐欣公司向農委會訴願結果成功，市府只能配合中央依法行政，而主管此開發案的經濟部核准歐欣公司開發許可期限至明年3月，屆時，歐欣公司可依法申請展延開發期限。歐欣公司表示，將持續與地方反對聲音溝通。

(中國時報)

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