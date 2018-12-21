落腳卑南 台東首間公托啟用

台東縣首間公共托育家園落腳卑南鄉，台東縣長黃健庭到場致意，收到小朋友送的卡片。（楊漢聲攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

台東縣首間公共托育家園落腳卑南鄉，收容12名2歲以下幼兒，以弱勢家庭優先，每月補助後僅約需1000元托育費，而一般家庭扣掉補助也僅只需支付6500元，大大減低家長負擔，縣府希望在每鄉鎮至少成立1所公共托育家園，來提高民眾生育意願。

首間公共托育家園取名小海馬公共托育家園，是利用卑南鄉閒置的鄉立幼兒園改建。有一大片草皮讓一歲半到兩歲大的6名幼兒盡情奔跑，還有專業的幼保員帶著玩遊樂設施，幼兒園環境非常棒。

台東縣長黃健庭也親自到場揭幕並表示，統計至11月台東縣0到2歲幼兒計4503人，由於縣府積極布建兒少福利機構，台東縣於106年度社福考核成績結果，兒少及少年福利獲得「特優」，排列全國第5名。

黃健庭強調，這間公共托育家園目前委由東台灣幼兒教保專業促進協會承辦，提供幼兒自由探索的遊戲區、用餐區及圖書等多元空間，並由4位專業人員照顧12名未滿2歲幼兒，其中5名以弱勢家庭及3名子女以上家庭為優先收托對象，每名幼童每月托育費用9500元，同時領有準公共化補助3000元，自付額為6500元，相信如此平價優質的托育環境，能夠減輕育兒負擔且安心送托。

台東縣府社會處則表示，目前已經在規畫第二個公共托育家園，會設置在光明國小內，也考量台東縣地廣人稀，未來會再爭取經費，在每個鄉鎮尋找閒置空間，至少各成立1個公共托育家園。

(中國時報)

龍崎掩埋場 選後開挖 日月光做53公益 照亮全台角落

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。