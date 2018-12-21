落腳卑南 台東首間公托啟用

2018年12月21日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣首間公共托育家園落腳卑南鄉，收容12名2歲以下幼兒，以弱勢家庭優先，每月補助後僅約需1000元托育費，而一般家庭扣掉補助也僅只需支付6500元，大大減低家長負擔，縣府希望在每鄉鎮至少成立1所公共托育家園，來提高民眾生育意願。

首間公共托育家園取名小海馬公共托育家園，是利用卑南鄉閒置的鄉立幼兒園改建。有一大片草皮讓一歲半到兩歲大的6名幼兒盡情奔跑，還有專業的幼保員帶著玩遊樂設施，幼兒園環境非常棒。

台東縣長黃健庭也親自到場揭幕並表示，統計至11月台東縣0到2歲幼兒計4503人，由於縣府積極布建兒少福利機構，台東縣於106年度社福考核成績結果，兒少及少年福利獲得「特優」，排列全國第5名。

黃健庭強調，這間公共托育家園目前委由東台灣幼兒教保專業促進協會承辦，提供幼兒自由探索的遊戲區、用餐區及圖書等多元空間，並由4位專業人員照顧12名未滿2歲幼兒，其中5名以弱勢家庭及3名子女以上家庭為優先收托對象，每名幼童每月托育費用9500元，同時領有準公共化補助3000元，自付額為6500元，相信如此平價優質的托育環境，能夠減輕育兒負擔且安心送托。

台東縣府社會處則表示，目前已經在規畫第二個公共托育家園，會設置在光明國小內，也考量台東縣地廣人稀，未來會再爭取經費，在每個鄉鎮尋找閒置空間，至少各成立1個公共托育家園。

(中國時報)