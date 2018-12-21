日月光做53公益 照亮全台角落

日月光文教基金會20日向外界分享今年重要工作成果，在食蛇龜保育方面，今年深化棲地調查工作，野放110隻食蛇龜。（基金會提供）

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中國時報
／台北報導

日月光集團、日月光文教基金會與張姚宏影社福慈善基金會長期關懷台灣社會，疼惜台灣這片土地致力環保公益，在歲末年終之際，20日向外界分享今年度重要工作成果，對大眾展示在每一個角落的日月光。

細數日月光文教基金會今年重要工作，包括自2014年起提供的「環保學術碩博士論文獎助」，開辦至今已發出334萬獎助金，還有認養林地造林、捐贈高雄榮總醫院1200萬元高階「智能行動醫療巡迴車」、舉行公益演唱會與集團路跑、贊助南投原住民兒童課後扶植計畫，並開辦能源講座和籌拍國家建設檔案。

此外，在食蛇龜保育方面，自2016年迄今已贊助中興大學370萬元，讓食蛇龜保育團隊透過保育教育、規畫保育示範社區及改善救傷環境等方式，宣導食蛇龜保育工作，今年除深化棲地調查工作，也在中部山區找到合適棲地，野放110隻食蛇龜並觀察、記錄棲息情形。

日月光文教基金會執行長汪渡村宣示，明年仍將繼續支持計畫，捐助170萬元給中興大學食蛇龜保育團隊，共同為保育瀕臨滅絕的食蛇龜努力。

基金會董事長曾元一指出，日月光集團長期致力於環保、藝術、教育、文化、慈善、社福等各項公益活動，近來更致力長照議題，今年雖已執行53項公益活動，但並不以此滿足，希望能對社會做出更好貢獻。

(中國時報)

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