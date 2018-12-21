虎山實小獲第2面生態綠旗

2018年12月21日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

從校園推動環境教育與低碳，將生態種子種在孩子心裡，以生態特色聞名的虎山實小近來獲得「台美生態學校聯盟」第2面綠旗最高榮譽，更是台灣第一所摘下2綠旗殊榮的學校，肯定師生在生態的付出；台南市今年共有1綠旗、15所銀牌學校獲認證，成績高居全國第一。

由行政院環保署及美國環保署共同推動「台美生態學校聯盟」日前舉行認證頒獎典禮，台南市總成績全國第一不說，虎山實小更榮獲第2面綠旗的最高榮譽，是全台唯一拿下2面綠旗的學校，拿到第4面將成為聯合國永久綠旗學校。

教育局蔣銘娟主祕表示，Eco School生態學校聯盟發源於歐洲，目前已有50多國參與，台南市虎山實小、青草國小、崇學國小、永康復興國小等校從2013年陸續加入，除了在課程與教學落實生態學校友善環境理念，更在校園環境實踐低碳校園。

虎山實小校長林勇成表示，聯合國Eco School生態學校重點以孩子為主體，鼓勵學校帶孩子盤點校園現況，發現問題、擬定解決策略，進而產生環境行動，解決問題並持續影響家庭及社區。

台美生態學校聯盟認證分為銅牌、銀牌及綠旗，計畫提供12項方向，包括生物多樣性、氣候變遷、資源回收、節能減碳、在地食材等，每2年更新一次，目前全台僅9所學校獲綠旗認證。

(中國時報)