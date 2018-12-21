虎山實小獲第2面生態綠旗

友善列印
中國時報
／台南報導

從校園推動環境教育與低碳，將生態種子種在孩子心裡，以生態特色聞名的虎山實小近來獲得「台美生態學校聯盟」第2面綠旗最高榮譽，更是台灣第一所摘下2綠旗殊榮的學校，肯定師生在生態的付出；台南市今年共有1綠旗、15所銀牌學校獲認證，成績高居全國第一。

由行政院環保署及美國環保署共同推動「台美生態學校聯盟」日前舉行認證頒獎典禮，台南市總成績全國第一不說，虎山實小更榮獲第2面綠旗的最高榮譽，是全台唯一拿下2面綠旗的學校，拿到第4面將成為聯合國永久綠旗學校。

教育局蔣銘娟主祕表示，Eco School生態學校聯盟發源於歐洲，目前已有50多國參與，台南市虎山實小、青草國小、崇學國小、永康復興國小等校從2013年陸續加入，除了在課程與教學落實生態學校友善環境理念，更在校園環境實踐低碳校園。

虎山實小校長林勇成表示，聯合國Eco School生態學校重點以孩子為主體，鼓勵學校帶孩子盤點校園現況，發現問題、擬定解決策略，進而產生環境行動，解決問題並持續影響家庭及社區。

台美生態學校聯盟認證分為銅牌、銀牌及綠旗，計畫提供12項方向，包括生物多樣性、氣候變遷、資源回收、節能減碳、在地食材等，每2年更新一次，目前全台僅9所學校獲綠旗認證。

(中國時報)

沈智慧打合作牌 訪準法制局長 玉女小番茄上市 果農鬆口氣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。