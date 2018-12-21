玉女小番茄上市 果農鬆口氣

2018年12月21日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

近年來氣候異常，今年又遇到暖冬攪局，九如番茄農林德正終於盼到這波寒流挹注，讓首波玉女小番茄正式上市，他無奈的說，以往第2花序就能達到熟成甜度，這次一直等到第6花序，足足等了近1個月，所幸質與量兼顧，才讓他鬆了一口氣。

林德正指出，今年12月入冬後國境之南氣候仍維持在28度至30度高溫，但玉女番茄適合生長的溫度約20至23度，越冷甜度越高，由於去年幾波寒流讓番茄品質維持高檔，今年訂單比往年來得早，卻始終無貨可交，他比任何人都心急。

屏東縣政府農業處副處長鄭永裕坦言，受到極端氣候影響，近來的蜜棗、鳳梨及蓮霧產季都受到影響，除了開花、授粉延後，讓過往老農的經驗法則都亂了套，這時候田園管理就顯得重要，也只能各顯神通。

林德正以多年種植經驗因應氣候變化，並透露2項祕密武器，第一是自行調配、混合近10種中藥進行熬煮的營養劑，噴灑在番茄園內，雖然成本提高10幾萬，但結果率百分百，還是有賺頭。

另外是引進從斯洛伐克進口的熊蜂，這批「外籍移工」不僅工作認真，更精準協助植株授粉，讓今年產量提高近3成；此外在網室加裝捲揚，溫度降至8度就放下增溫，熱了還有電風扇吹，他笑說，這批番茄就像孩子般，必須細心照料，絲毫馬虎不得。

(中國時報)