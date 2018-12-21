玉女小番茄上市 果農鬆口氣

受到極端氣候影響，林德正照顧番茄就像孩子般，細心照料、絲毫馬虎不得。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

近年來氣候異常，今年又遇到暖冬攪局，九如番茄農林德正終於盼到這波寒流挹注，讓首波玉女小番茄正式上市，他無奈的說，以往第2花序就能達到熟成甜度，這次一直等到第6花序，足足等了近1個月，所幸質與量兼顧，才讓他鬆了一口氣。

林德正指出，今年12月入冬後國境之南氣候仍維持在28度至30度高溫，但玉女番茄適合生長的溫度約20至23度，越冷甜度越高，由於去年幾波寒流讓番茄品質維持高檔，今年訂單比往年來得早，卻始終無貨可交，他比任何人都心急。

屏東縣政府農業處副處長鄭永裕坦言，受到極端氣候影響，近來的蜜棗、鳳梨及蓮霧產季都受到影響，除了開花、授粉延後，讓過往老農的經驗法則都亂了套，這時候田園管理就顯得重要，也只能各顯神通。

林德正以多年種植經驗因應氣候變化，並透露2項祕密武器，第一是自行調配、混合近10種中藥進行熬煮的營養劑，噴灑在番茄園內，雖然成本提高10幾萬，但結果率百分百，還是有賺頭。

另外是引進從斯洛伐克進口的熊蜂，這批「外籍移工」不僅工作認真，更精準協助植株授粉，讓今年產量提高近3成；此外在網室加裝捲揚，溫度降至8度就放下增溫，熱了還有電風扇吹，他笑說，這批番茄就像孩子般，必須細心照料，絲毫馬虎不得。

(中國時報)

虎山實小獲第2面生態綠旗 桃機自助行李託運 2分鐘搞定

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。