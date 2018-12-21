桃機自助行李託運 2分鐘搞定

2018年12月21日 04:10 中國時報 陳麒全 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

桃園國際機場持續邁向標竿機場智慧化、自動化目標，優化旅客報到速率並強化服務品質，20日正式啟用第二航廈3樓出境大廳南側第16、17號的自助行李託運櫃檯專區，連同使用中的北側第10、11號自助行李託運櫃檯專區，預計初期每天將可處理超過1800件自助託運行李，未來每天更可消化6000件以上的自助託運行李，大幅提升旅客報到通關效率。

桃園機場第二航廈出境大廳的自助行李託運專區全部共設置了26座自助行李託運機台（南、北各設置13座），目前由華航、長榮、華信、立榮4家航空公司提供自助行李託運服務，系統開放時間為每天上午5時到晚間23時（限當日航班起飛前1小時完成，隔夜航班目前無法使用），旅客要注意託運行李長寬不可超過現行標準尺寸（單件單邊長寬高總和不超過158公分或62吋），若設備自動偵測行李尺寸過大或超重，就必須改用人工服務櫃檯託運。

根據實際統計，旅客報到使用自助行李託運僅需1至2分鐘，遠較傳統人工託運的3至5分鐘更快、更省時，可有效減少人工服務櫃檯負荷，也可紓解出境大廳尖峰時刻報到人潮，而明年春節連續假期長達9天，還有多個連假，屆時民眾出國將可體驗科技帶來的省時與便利，也可以有更多時間好好享受桃園機場的各種貼心服務設施。即起旅客只要在桃園機場第二航廈自助行李託運專區櫃檯，體驗自助行李託運設備，並拍照上傳臉書打卡，即可獲得精美禮品，每日限量300份，送完為止。

(中國時報)