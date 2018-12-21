恆春農會將推出有機胡麻油

友善列印
中國時報
／屏東報導

恆春半島發展有機友善農耕有成，去年獲驗證的面積為282.6公頃，而今年已增到668.2公頃，足足增加2.36倍，當中「黑金產業」更是令人驚嘆，除有滿州鄉農會的有機黑豆外，恆春鎮農會也將於明年春推出有機胡麻油，再創有機新風貌。

據資料顯示，去年恆春半島的有機友善驗證面積為282.6公頃，當中有機為274.5公頃、友善為8.1公頃，而截至今年11月底，有機友善驗證面積大幅增加385.6公頃，有機增至343.7公頃、友善增至324.5公頃，共668.2公頃，此外，還有驗證中的70公頃。

農糧署南區分署長姚志旺指出，恆春半島因獨特地理環境和特有的「落山風」，成為台灣少數沒有空汙問題的淨地，再加上境內無大型工廠汙染，真的是發展有機及友善農業的極佳環境，而從耕作面積1年翻2倍來看，推廣成果非凡。

他舉例，除有全台少數美麗「有機稻作區」所推出的「有機瑯嶠米」，以及已陸續開發出有機黑豆醬油、有機蔭油膏、有機黑豆豆豉、有機黑豆豆漿等相關產品的滿州黑豆外，恆春也將推出有機胡麻油，為恆春半島種植胡麻的有機農戶開起另一條農產品銷售通路。

他說，恆春取得有機胡麻驗證面積有38公頃，尚在驗證中的有20公頃，而恆春農會為配合政府食安政策，在農糧署協助下建置有機胡麻加工廠，目前已通過有機製程查驗，在預訂取得有機加工廠驗證證書後，即可投入有機胡麻油的製作，將於明年春與消費者見面。

(中國時報)

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