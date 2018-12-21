迎跨年 北捷連42小時不收班

因應北市府前跨年廣場晚會人潮，台北捷運將連續42小時營運不收班，市府站將視人潮機動調整班距。（台北捷運公司提供）

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中國時報
／台北報導

北市交通局備戰「台北最HIGH新年城-2019跨年晚會」，20日公布交通維持暨管制計畫，配合舞台搭設需求，市府周邊道路從12月25日中午起分階段啟動管制；交通疏運部分，加開3路線離場接駁車、市府周邊公車路線延駛至凌晨2時，台北捷運將連續42小時營運，桃園捷運也首度24小時營運不打烊，目標晚會結束1小時內完成散場。

桃園捷運 首度24h營運

配合跨年晚會舞台搭設，25日中午12時起封閉市府路（松壽路至松高路段）東側五車道及市府廣場仁愛路全線，28日起至1月2日市府路（松壽路至松高路段）及新仁愛路全線封閉。

跨年晚會當晚7時起實施交通管制，管制區域包括松仁路、信義路、基隆路、逸仙路、松高路、逸仙路等區域，管制期間禁止車輛及自行車通行。

散場接駁 公車延駛至2點

交通疏運部分，北捷連續42小時營運，除公車部分路線延駛至凌晨2時，另增闢3條散場接駁車開往捷運台北車站、捷運公館站及往木柵、景美地區。

交通局表示，因周邊道路交通管制，31日晚間7時起，市府轉運站國道客運路線移到周邊站外上下客，首都客運往宜蘭等部分路線轉往南港傳運站西站搭乘，預計晚會結束1小時內完成人潮疏運，最快凌晨3時解除交管。

此外，交通局發現近年許多國外遊客參加完跨年晚會後，直奔桃園機場，因應預期湧現人潮，已協調客運業者機動加班，桃園捷運首度於跨年24小時營運。

(中國時報)

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