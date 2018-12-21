新北元旦升旗 作伙跳毛巾操

2018年12月21日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市2019年元旦升旗典禮將在市民廣場舉行，適逢新任市長侯友宜第一個元旦升旗，民政局現場發送3000條藍底白字設計的「牽起我們的好日子」運動毛巾，呼應侯競選期間口號，邀請市民早起升旗兼跳毛巾操，迎接新年也迎接新市府。

民政局20日舉辦2019年元旦升旗典禮記者會，公布藍底白字設計的「牽起我們的好日子」元旦限量運動毛巾，以及元旦當天的農漁產市集活動。

元旦女孩領軍 動感迎新年

限量毛巾由獲得新北市全國書法比賽青春組第二名、板橋中山國中9年級學生林佳圻主筆，娟秀的行書字體深獲好評。

民政局指出，元旦升旗典禮將於元旦上午8時30分開始發送限量運動毛巾，緊接著由健身教練及元旦女孩帶領民眾做毛巾操活動筋骨，用活力迎接新的一年；現場並有雙溪「森巴阿嬤舞團」、八里「中東蛇腰舞團」等在地長青團體，以及警察局樂隊等，帶來熱情動感的舞蹈以及樂曲演奏。

升旗典禮的重頭戲，將由《春夏春冬》、《車站》的名詞曲創作人林垂立領唱國歌，警察儀隊擔任升旗手，升起巨幅國旗，帶領市民在莊嚴歌聲中，迎接新年新市府。

農漁市集擺攤 升旗兼血拼

民政局長江俊霆說，元旦當天也與農業局合作，在市府大廳設置新北市農漁產市集，現場共有12個攤位，民眾參加升旗當天可就近採買包括有機蔬菜、蜂蜜、茶葉、魚產品罐頭、乾香菇、貢寮鮑等優質農漁產品，送禮、自用都適合。

民政局也提醒，每年元旦升旗活動紀念品總是秒殺，民眾請儘早到場排隊領取。

(中國時報)