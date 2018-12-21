石門水庫蛻變 推專書話重生

水利署北區水資源局推出專書，記錄從2004年艾利颱風導致桃園大停水至今石門水庫整治成果。（賴佑維攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

石門水庫2004年遇到艾利颱風導致桃園大停水18天，為此政府推出「石門水庫及其集水區整治特別條例」，去年中庄調整池完工後，整治終告段落。水利署北區水資源局推出特展、專書，記錄石門水庫的蛻變。

防淤有成 各國爭相學習

艾利颱風帶來龐大泥沙，導致石門水庫原水濁度飆高，直到在壩頂設置19部抽水機，將水抽往水公司加壓站，才結束桃園地區無水可用的窘境。後來根據整治特別條例，北水局陸續完成分層取水工、排砂隧道、中庄調整池等工程。局長江明郎表示，未來仍有阿姆坪、大灣坪防淤隧道等工程，讓石門水庫永續發展。

提到桃園大停水18天，民眾幾乎記憶猶新，當時在第一線擔任搶修幹部的北水局副局長郭耀程回憶，那陣子所有工程人員每天只睡4、5個小時，每天想著怎麼趕快把水送進民眾家，就連回家也是洗個澡又回到水庫。能夠在18天內順利供水，到現在陸續完成各項工程，讓石門水庫從2004年至今，從未因濁度飆高停水，甚至成為國際取經對象，可說是對所有水利人員的肯定。

北水局主任工程司蘇俊明表示，壩頂的水源濁度較低，因此設置抽水機，從壩頂取水，直接送到最近的水公司抽水站，連夜從南部請來中鋼、台船工程人員，為了打造俗稱大黑龍、小黑龍的輸水管線，24小時沒休息，完工後不少人乾脆靠著輸水管倒頭就睡，至今印象深刻。

舉辦特展 推動環境教育

北水局表示，即起至26日，石門水庫南苑環境教育館舉辦「石門水庫及其集水區整治計畫影音特展」，並邀請居民、民間團體、鄰近學校師生，進行環境教育課程，讓民眾了解整治歷程中的水利工程。

(中國時報)

新北元旦升旗 作伙跳毛巾操 跨年來南投 日賞梅夜狂歡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。