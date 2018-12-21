石門水庫蛻變 推專書話重生

2018年12月21日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

石門水庫2004年遇到艾利颱風導致桃園大停水18天，為此政府推出「石門水庫及其集水區整治特別條例」，去年中庄調整池完工後，整治終告段落。水利署北區水資源局推出特展、專書，記錄石門水庫的蛻變。

防淤有成 各國爭相學習

艾利颱風帶來龐大泥沙，導致石門水庫原水濁度飆高，直到在壩頂設置19部抽水機，將水抽往水公司加壓站，才結束桃園地區無水可用的窘境。後來根據整治特別條例，北水局陸續完成分層取水工、排砂隧道、中庄調整池等工程。局長江明郎表示，未來仍有阿姆坪、大灣坪防淤隧道等工程，讓石門水庫永續發展。

提到桃園大停水18天，民眾幾乎記憶猶新，當時在第一線擔任搶修幹部的北水局副局長郭耀程回憶，那陣子所有工程人員每天只睡4、5個小時，每天想著怎麼趕快把水送進民眾家，就連回家也是洗個澡又回到水庫。能夠在18天內順利供水，到現在陸續完成各項工程，讓石門水庫從2004年至今，從未因濁度飆高停水，甚至成為國際取經對象，可說是對所有水利人員的肯定。

北水局主任工程司蘇俊明表示，壩頂的水源濁度較低，因此設置抽水機，從壩頂取水，直接送到最近的水公司抽水站，連夜從南部請來中鋼、台船工程人員，為了打造俗稱大黑龍、小黑龍的輸水管線，24小時沒休息，完工後不少人乾脆靠著輸水管倒頭就睡，至今印象深刻。

舉辦特展 推動環境教育

北水局表示，即起至26日，石門水庫南苑環境教育館舉辦「石門水庫及其集水區整治計畫影音特展」，並邀請居民、民間團體、鄰近學校師生，進行環境教育課程，讓民眾了解整治歷程中的水利工程。

(中國時報)