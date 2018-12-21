跨年來南投 日賞梅夜狂歡

南投縣政府20日舉辦「2019南投閃耀新年心」暖身記者會，啟動跨年倒數計時。（沈揮勝翻攝）

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中國時報
／南投報導
信義鄉「踏雪尋梅」賞梅季暖身記者會，以「梅子泡菜DIY」開場，教民眾用最簡單的方式製作好吃的泡菜，協助梅農與菜農行銷。（沈揮勝攝）

「2019南投閃耀新年心」跨年晚會、信義鄉「踏雪尋梅」賞梅季，20日分別舉辦暖身活動，前者由副縣長陳正昇率文化局長林榮森、歌手黃奕儒刺破彩球，啟動跨年倒數計時；後者則以「梅子泡菜DIY」開場，引領觀光產業、協助行銷高麗菜與青梅製品。

歌手、樂團接力演唱

陳正昇表示，晚會將於31日晚間7點起，在縣立體育場舉行，今年以「榮耀南投．閃耀依舊」為主題，延續過往「閃耀新年心」精神，希望2019年的南投縣能持續發光發熱。現場備有早鳥跨年禮，免費提供螢光棒、飲用水及摸彩券給早來的民眾。

陳正昇指出，這次跨年晚會縣府以最少的經費，邀張立東及知名電台DJ咖啡糖賢齡攜手擔任主持人；南投在地表演團體「虹谷樂團」及擅長民謠曲風的「飛暘樂團」打頭陣，在地知名舞團「李靜枝舞蹈團隊」呈現南投的動靜之美。

歌手孫盛希、陳思函、曾奕超、黃奕儒與向蕙玲輪番獻唱，最後則由安心亞擔任壓軸，並透過媒體直播，與嘉賓引領縣民一起倒數，迎接2019年。

梅子泡菜DIY行銷產業

「踏雪尋梅」賞梅季，將於23日在梅子夢工廠開鑼；明年1月6日主題日移師柳家梅園，舉辦「夫妻揹負」競賽，冠軍夫妻以被背者體重公斤數為基準，獎賞相等瓶數的「馬拉桑」系列名醇。

信義鄉農會總幹事黃志輝指出，「踏雪尋梅」今年邁入第19個年頭；開辦之初，原定位新中橫沿線村落之區域性賞梅行程，後因縣長林明溱重視幫忙，擴大為現況規模。按推估，這波賞梅季精華期回落在明年1月前2周，並有機會延續到1月底或2月初。（飲酒過量有害健康）

(中國時報)

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